越南红薯将通过正贸出口中国

越南农业与农村发展部植物保护局副局长黎文实表示，红薯是该局与中国海关谈判以通过正贸渠道出口到该市场的下一个农产品。

按照计划，本周内，中国将对越南的红薯种植区和包装设施开展在线考察和调查，以考虑批准越南红薯正贸出口中国的可能性。

黎文实表示，对中国市场，目前越南火龙果、龙眼、红毛丹、芒果、波罗蜜、西瓜、香蕉、山竹、荔枝、榴莲和百香果等11种水果已出口到中国市场。其中唯有百香果，中方已批准试点通过广西口岸出口到该国市场。在红薯之后，就是柚子和椰子等水果。

红薯是越南重要农作物之一，主产于永隆平新县。多年来，该地方日本紫红薯种植面积位居全国第一，保持在1.3万公顷。

目前，永隆省农业部门正积极引导和援助农民建立种植区号，按照规定的标准生产红薯，为红薯尤其是日本紫红薯出口到中国做准备。

海关总局的统计数据显示，今年前8个月，越南果蔬出口额达近22亿美元，同比下降了12%。其中，对中国的出口额达9.67亿美元，同比下降了32.4%。今年前8个月，红薯出口额超过2060万美元，同比下降21.8%。近年来，越南红薯的主要消费市场一直是中国，然而出口活动仍是通过边贸渠道，其对农民和企业来说存在诸多风险，引发丰收贬值的现象。（完）