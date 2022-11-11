越南第十五届国会第四次会议新闻公报（第十九号）

上午，在国会副主席阮德海的引导下，国会在会堂讨论《电子交易法修正案（草案）》。



在讨论中，15名代表发表意见。多数代表基本对《电子交易法》进行修改的必要性表示赞同，以体制化党和国家关于完善法律体系建设的观点和主张，为国家数字化转型进程以及基于数字技术、互联网和网络空间的新产品、服务和经济模式的发展创造便利条件；同时解决2005年《电子交易法》存在的不足之处。



讨论会结束后，信息传媒部部长阮孟雄发表意见，解答和进一步说明国会代表关注的问题。



下午，在国会副主席阮德海的引导下，国会举行全体会议。听取国会法律委员会主任黄青松陈作关于2023年中央财政预算的决议草案的说明、意见采纳和整理报告。其后，国会表决通过2023年中央财政预算的决议。



国会听取国会法律委员会主任黄青松陈陈述2023年中央财政预算分配的决议草案的内容。其后，国会表决通过2023年中央财政预算分配的决议。



国会在会堂讨论《价格法修正案（草案）》。讨论中，19名代表发表意见。多数代表基本对颁布对《价格法》进行修改的必要性表示赞同，旨在完善关于价格的机制和法律，满足新形势下经济社会发展需求，解决该法执行9年来存在的不足之处，从而更深度融入国际经济一体化。



讨论会结束后，财政部部长胡德福发表意见，解答和进一步说明国会代表关注的问题。



2022年11月14日星期一上午，国会表决通过《监察法（修正案）》、《石油法（修正案）》；在会堂讨论《土地法修正案（草案）》



下午，国会继续在会堂讨论《土地法修正案（草案）》；表决通过《反家庭暴力法》。（完）