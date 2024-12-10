Báo Ảnh Việt Nam

新闻

越南第十五届国会常务委员会第40次会议：进行机构精简重组 必须保障劳动者权益

继续第十五届国会常务委员会第40次会议议程，12月10日上午，国会常务委员会审议了2024年11月国会民愿工作报告（其中包括2024 年 10 月份民愿工作报告）。 继续第十五届国会常务委员会第40次会议议程，12月10日上午，国会常务委员会审议了2024年11月国会民愿工作报告（其中包括2024 年 10 月份民愿工作报告）。

国会常务委员会民愿委员会副主任黄英功在会议上做报告时表示，选民和人民高度评价精简政治体制的革新政策和机构重组，使国家机构运作更加效力、更有效果。与此同时，选民和人民希望在进行机构精简重组时，保障干部、公务员和公职人员的权利。

选民和人民关注并高度评价国会和国会常务委员会的活动，这些活动日益创新、民主、负责任、建设性强，紧贴现实生活，表现出对选民和人民关心的问题的高度负责。

国会副主席阮氏清女士表示，虽然选民和人民都赞同，但有必要更好地宣传精简机构政策。因为，一旦安排，就会涉及、触及、影响这个人或那个人的利益。如果不注重宣传工作，执行过程中出现突发情况，这一政策就很难顺利实施。

国会副主席阮氏清女士强调，有必要做得更好、更深入，在政治体制、选民和全国人民中就落实新政策，包括安排和精简组织结构，形成高度共识。另外，一个很重要的内容就是建立合理的机制和政策，为需要进行人员安排和精简的人员创造有利的条件。在当前背景下，经济规模和预算比以前大得多，需要实施关注劳动者生活的各项政策。

国会副主席阮氏清女士指出，这一安排是为了精简机构、为国家发展事业服务，并表示这一安排中的人也是人民和干部，因此关心他们的生活也是国家发展的奋斗目标，让人民群众享受到革新事业的成果。

国会副主席陈光方发言明确表示，国会常务委员会同意民愿委员会所提出的建议；然而，建议该报告要做得更加细节、更加具体。（完）

更多>>

优先发展乡村旅游——全球可持续旅游的基础

优先发展乡村旅游——全球可持续旅游的基础

12月10日上午，越南文化体育旅游部同联合国世界旅游组织（UN Tourism）和广南省人民委员会在广南省升平县联合举行第一次乡村旅游国际会议和暨第二次联合国旅游组织最佳旅游乡村网络年会，吸引来自50个国家和地区的300名代表出席。
更多

Top