越南第十五届国会常务委员会第40次会议：进行机构精简重组 必须保障劳动者权益

继续第十五届国会常务委员会第40次会议议程，12月10日上午，国会常务委员会审议了2024年11月国会民愿工作报告（其中包括2024 年 10 月份民愿工作报告）。

国会常务委员会民愿委员会副主任黄英功在会议上做报告时表示，选民和人民高度评价精简政治体制的革新政策和机构重组，使国家机构运作更加效力、更有效果。与此同时，选民和人民希望在进行机构精简重组时，保障干部、公务员和公职人员的权利。

选民和人民关注并高度评价国会和国会常务委员会的活动，这些活动日益创新、民主、负责任、建设性强，紧贴现实生活，表现出对选民和人民关心的问题的高度负责。

国会副主席阮氏清女士表示，虽然选民和人民都赞同，但有必要更好地宣传精简机构政策。因为，一旦安排，就会涉及、触及、影响这个人或那个人的利益。如果不注重宣传工作，执行过程中出现突发情况，这一政策就很难顺利实施。

国会副主席阮氏清女士强调，有必要做得更好、更深入，在政治体制、选民和全国人民中就落实新政策，包括安排和精简组织结构，形成高度共识。另外，一个很重要的内容就是建立合理的机制和政策，为需要进行人员安排和精简的人员创造有利的条件。在当前背景下，经济规模和预算比以前大得多，需要实施关注劳动者生活的各项政策。

国会副主席阮氏清女士指出，这一安排是为了精简机构、为国家发展事业服务，并表示这一安排中的人也是人民和干部，因此关心他们的生活也是国家发展的奋斗目标，让人民群众享受到革新事业的成果。

国会副主席陈光方发言明确表示，国会常务委员会同意民愿委员会所提出的建议；然而，建议该报告要做得更加细节、更加具体。（完）