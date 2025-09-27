新闻
越南第二次被选为印度国际食品博览会的重点主宾国
越南驻印度大使阮青海强调，参加印度世界食品博览会等国际博览会不仅有助于拓展贸易合作机会，还能宣传越南国家形象和人民。他表示，越南企业的积极参与将推动双边经济关系发展；越南大使馆和商务处随时为赴印经商的企业提供支持。
越南驻印度大使馆商务参赞裴忠上认为，越南企业出现在这一食品和饮料领域的国际顶级盛会上，体现了越方推动双边贸易与投资合作的决心，尤其是在农产品和食品等潜力领域。
据主办方介绍， 2025年印度世界食品博览会展出面积达10万平方米，吸引1500多家企业、来自108个国家的800多名国际采购商和近2400名国际代表。活动包括全球食品管理机构论坛、专题研讨、买卖双方对接会以及技术与创新展示等。
今年的越南展区共有15家企业参展，占地150平方米，展示数百种特色优质产品。诸如那不勒斯咖啡、Vinamilk坚果奶、美芳食品椰子饼、腰果、大米、坚果屋加工水果、保兴果汁、Tomcare Chilica辣椒酱、维英有机食品、Eherbal 等产品吸引了众多国内外采购商和观众的关注。这体现了越南不断努力为全球消费者带来安全、可持续和创新的产品。
越南继续被选为2025年印度世界食品博览会重点主宾国，是推广国家形象和高附加值农产品、食品的重要机会，也为两国在可持续食品供应链领域开辟新的合作方向。（完）