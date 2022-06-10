越南积极应对全球金融市场的“不确定性”

6月10日上午，胡志明市经济大学（UEH）商学院、总理经济顾问小组和《西贡金融投资报》联合在胡志明市举行了“第二次重塑全球金融体系和越南战略”的全国性研讨会。



在研讨会开幕式上，专家们认为，当前全球经济、金融环境正面临着诸多不确定性，包括中美贸易战、新冠疫情、俄乌紧张局势等。



政府经济顾问小组组长阮德坚表示，在此背景下，越南在处理问题中实现思维上的突破，完善多种经济成分共同发展的模式，面向国家调控的市场经济和社会主义定向市场经济。

此外，越南坚持国民经济和集体经济成为主导力量，私人经济和外资经济成为国家发展的动力。国营经济和集体经济必须在世界经济遇到风险时起到保持宏观经济稳定和减少冲击的作用。



越南筛选具有突破性的产业时兼顾该产业在越南经济体中所占的比重、世界对该产业的产品和服务的需求、利润情况；4.0技术的应用；对环境的影响等。



在研讨会框架下有4场专题讨论会，包括全球金融系统和越南的战略；金融货币政策和经济增长；数字经济和金融科技；金融、营销和企业管理等。



专家、企业深入讨论正在改变经济金融环境的潮流，以及越南企业需要实施和适应的金融战略。（完）