越南积极减少农业生产中的温室气体排放

为了在日益复杂的气候变化背景下保护脆弱的环境，减少农业生产，包括水稻生产中的温室气体排放，将越南打造成为“绿色生产中心” 是越南关注的一大问题。

越南农业与农村发展部农业项目管理委员会代表阮世馨表示，目前，越南的农业生产活动约占全国温室气体排放总量的 30% 。农业生产中的气体排放主要集中在水稻种植、畜牧业和土地管理、化肥使用和土地排放管理、植物残体残渣的焚烧等方面。

针对减少包括水稻生产在内的农业生产过程中温室气体排放的要求，为履行有关环境保护和适应气候变化的国际承诺做出贡献，业内专家认为，越南已出台许多与履行减少温室气体排放的国际承诺有关的政策。

薄辽省科技协会联盟副主席阮春科表示，为了更可持续发展农业和减少温室气体排放，除了实施气候变化适应措施以外，需要继续推广价值链上的农业生产模式，促进对接和提高生产者的经济效益，满足环境保护和适应气候变化的标准。

针对技术措施，阮世馨认为，为了减少水稻种植中的温室气体排放，需要同步实施措施，例如：采取干水和淹水的主动浇水制度，而不是让稻田在整个季节都被淹或将低效的稻田改种其他高地作物。

减少温室气体排放的先进水稻种植模式之一是由澳大利亚国际开发署援助的在新侠县7B渠道合作社实施并吸引社区参与的模式。该模式采取“1必6减”规则，即一要种植经过认证的水稻品种，“六减”就是减种子、减农药、减化肥、减少灌溉用水、减少收获后损失、减少温室气体排放等。（完）