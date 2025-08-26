越南科技、创新和数字化转型成就展将于8月28日至9月5日举行

据越南科学与技术部消息，科技、创新与数字化转型成就展将于8月28日至9月5日在河内东英国家会展中心（VEC）举行。

该活动由科技部主办，是庆祝越南国庆80周年（1945年9月2日—2025年9月2日）的国家成就展框架内的重要组成部分。

此次展览活动旨在再现越南科技和邮政电信部门80年来为争取独立统一、建设、保卫和发展国家事业的贡献历程，其中突出三大支柱：科技—创新—数字化转型。

展览按照历史脉络设计，设有1个中心区和5个内容分区，通过科技、创新与数字化转型成就再现国家80年发展征程。

科技部代表表示，此次展会展出数十件具有代表性的实物和产品：既有荣获胡志明奖的自然科学、社会人文、政治理论领域的科研成果，也有国防发明，如工程师陈大义设计的巴祖卡火箭筒、SKZ火炮、高射炮、雷达、萨姆-2导弹等；同时还展示了现代科技成就，如5G技术、VINASAT-1卫星、ELBOT机器人、MK-eID芯片、Dat Bike电动车、智能家居解决方案、AI摄像头、虚拟现实/增强现实技术（AR/VR）和全息影像技术等。

这些展品不仅体现了越南的创新潜力与自主研发能力，更充分证明了科学技术在建设现代化、创新型与可持续国家中的支柱作用。

通过现代化展示方式，结合数据、图像、实物和技术手段，展览彰显和致敬越南科学技术行业的光辉历史、奉献精神、不懈创新与未来愿景，同时激励年轻一代，唤起民族自豪感，增强对越南智慧的信心，推动全社会创新精神的蓬勃发展。（完）