在仪式上，越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席杜文战代表越南祖国阵线中央委员会主席团，呼吁支援第10号台风受灾同胞灾后恢复重建。



今年9月，连续四场台风进入东海，其中，第9号台风“桦加沙”（Ragasa）和第10号台风“博罗依”（Bualoi）对越南多地造成严重影响。特别是，第10号台风给北部和北中部地区各省市造成了严重的人员和财产损失。在越南党、国家领导下，各级、各部门、地方坚决、主动、及早指导，同步实施多项具体解决方案以进行防控，并积极、决心、努力实施各项克服和最大限度减少人员财产损失的解决方案。然而，异常的台风“博罗依”造成了极其严重的后果和损失。



据初步统计，截至2025年10月2日8时，第10号台风已造成36人死亡、21人失踪、147人受伤；160间房屋倒塌；154807间房屋受损；51269公顷水稻和农作物被淹；13478公顷水产养殖受损；1638头牲畜、405359只家禽死亡或被冲走；1429个学校设施受影响。部分省市初步经济损失总额估计约11万亿越盾（折合人民币29.7亿元）。



越南祖国阵线中央委员会发起支援第10号台风受灾同胞活动。图自越通社



洪涝灾害造成的后果非常严重，许多家庭和个人需要得到支持和帮助。越南党、国家正在部署各项解决方案和资源，以恢复基础设施，支持恢复生产，保障人民生活。在国家预算有限的条件下，发扬数千年来铸就的民族宝贵团结传统；本着"相亲相爱"精神，以及"越南国家是一个整体，越南民族是一个整体"的真理，安全地区的人民与正遭受台风、洪涝灾害影响的人民是一个统一体，需要同行、支持、同甘共苦，为了一个强大、繁荣、发展的越南民族。



越南祖国阵线中央委员会主席团恳切呼吁全国同胞和战士、海外侨胞、国内外各机关、组织、企业、慈善人士、旅居越南外国人等，与越南党、国家一道支持人民克服第10号台风造成的损失，尽快恢复生产，稳定人民生活。



响应越南祖国阵线中央委员会主席团的呼吁，截至目前，全国多地单位、企业、组织、个人和地方已采取高尚义举，呼吁动员并登记捐助。在发起仪式上，越南祖国阵线中央委员会主席团已接收来自各机关、单位、组织、个人为支援第10号台风受灾同胞而捐助和登记捐助的款项超过6730亿越盾（折合人民币8.1亿元）。（完）