越南电影在2025年东盟电影节上备受瞩目

由香港—东盟基金会与东盟各国驻香港总领事馆联合举办的第三届“东盟电影节2025”于8月7日至31日举行，免费放映来自东盟十国及四个“一带一路”国家的24部电影，进一步促进文化联系与人文交流。其中，越南电影《桃花、河粉与钢琴》于8月15日晚放映，给国际观众留下了深刻印象。



此次电影节为香港公众提供了解东盟国家社会特征并探索东盟国家生动文化遗产的机会，同时进一步推动中国与东盟之间的友好关系。在开幕式上，组委会代表和东盟领事团共同切蛋糕，庆祝东盟成立58周年。



香港—东盟基金会执行总裁Charles Chia在接受越通社驻港记者采访时表示，本届电影节首次突破东盟范围，纳放映了四部来自非东盟国家的影片，其中包括一部由越南和匈牙利联合制作的影片。

谈及越南电影《桃化、河粉与钢琴》，Charles Chia指出，该片片名极具艺术意味，影片成功再现了越南重要的历史时期，帮助香港观众更深入地理解越南的社会与文化。



匈牙利驻港总领事佐尔坦·帕尔迪（Zoltán Páldi）表示，他此前尚未观看过任何越南电影，因此对本片充满期待。他同时透露，由匈牙利与越南联合制作的影片《我们的花开》（Our Blossom）将于8月22日在电影节上放映，该影片讲述了一段越南姑娘与匈牙利小伙之间的唯美爱情故事。他强调，这是一项难得的机遇，通过影片能够展现匈牙利——一个欧洲国家与亚洲、东南亚特别是越南之间的深厚联系。



越南驻香港总领事黎德幸在仪式上发表讲话时指出，今年越南以特殊的心情参加东盟电影节，不仅是为了庆祝八月革命胜利80周年（1945年8月19日—2025年8月19日暨国庆80周年（1945年9月2日—2025年9月2日），还是纪念越南加入东盟30周年（1995年7月28日—2025年7月28日）。越南驻港总领事馆重申了对在香港举办的盟电影节的大力支持，并希望该活动不断发展，成为东盟各国向香港朋友展示文化的平台，为进一步巩固东盟“多样性中的团结精神”做出贡献。（完）