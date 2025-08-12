越南电动摩托车销量增长99.2% 位居全球第三

据越南《前锋报》报道，2025年上半年，越南电动摩托车新车销量同比增长近100%。

根据Motorcycles Data的数据，2025年上半年，越南电动摩托车市场实现了飞跃式增长，销量达约20.9万辆，同比增长99.2%。

凭借这一成绩，越南成为了全球第三大电动摩托车消费市场。目前，中国是该领域的领军国家，电动摩托车销量超过320万辆，其次是印度，销量为65.7万辆。

另外，根据Motorcycles Data的数据，越南的L1电动摩托车（50cc以下的发动机）强劲增长，2025年上半年销量猛增112.6%。这是一款小排量、无需驾照的车辆，目标客户是大中学生，具有便捷性和运营成本低的优势。

不仅电动摩托车的购买力上升，传统燃油摩托车的销量也有所增长。根据越南摩托车生产商协会（VAMM）成员企业的统计，2025年上半年，越南消费者共购买了1284291辆摩托车，较2024年同期的1206872辆增长6.4%。

目前，越南电动摩托车市场主要由越南和中国品牌占据。据统计，VinFast 今年前六个月的电动摩托车销量占总销量的 55% 以上。这意味着这家越南制造商的电动摩托车销量超过了所有其他竞争对手的总和。（完）