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越南清洁能源转型处于东南亚领先地位
《经济学人》的一篇文章指出，在截至 2021 年的四年里，越南的太阳能发电份额从几乎为零增加到近 11%——增速甚至高于法国或日本。
文章称，东南亚是世界上最容易受到气候变化影响的地区之一，但该地区似乎未打算放弃化石燃料。
然而，英国《经济学人》杂志 6 月 4 日刊文称，越南或将成为地区的一个亮点。
越通社驻伦敦记者报道，文章称，到2021年的四年里，越南的太阳能发电比例已从几乎为零增加到近11%。这一增速甚至高于法国或日本等发达经济体。
去年，越南已成为世界第十大太阳能生产国。
越南总理范明政强调了对能源转型的承诺，于11月1日在《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会（COP26）上宣布越南承诺到2050年将净排放减少到零。
文章称，其他东南亚国家可以从越南吸取一些经验教训。与 2019 年相比，越南的风能和太阳能发电能力翻了两番。
文章称，这一“非凡成就”主要归功于越南政府的政治意愿和市场动力。
2017 年，越南政府开始向太阳能供应商支付高达每千瓦时 9.35 美分的统一上网电价，而每千瓦时的成本通常仅为5 至 7 美分之间，因此，这个电价可谓相当划算。
因此，2019 年和 2020 年越南共安装了 10万 块屋顶太阳能电池板，使越南的太阳能装机容量达到 16GW。
许多其他东南亚国家也曾尝试购电定价，但吸引力不足。
使外国投资者更容易在越南开展业务的改革也起到了作用。不过，文章称，如果越南希望到2050年实现净零排放，越南将必须做出更多努力。
据协力管理咨询公司Dezan Shira 称，越南的能源需求在过去十年中每年增长约 10%。（完）
文章称，东南亚是世界上最容易受到气候变化影响的地区之一，但该地区似乎未打算放弃化石燃料。
然而，英国《经济学人》杂志 6 月 4 日刊文称，越南或将成为地区的一个亮点。
越通社驻伦敦记者报道，文章称，到2021年的四年里，越南的太阳能发电比例已从几乎为零增加到近11%。这一增速甚至高于法国或日本等发达经济体。
去年，越南已成为世界第十大太阳能生产国。
越南总理范明政强调了对能源转型的承诺，于11月1日在《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会（COP26）上宣布越南承诺到2050年将净排放减少到零。
文章称，其他东南亚国家可以从越南吸取一些经验教训。与 2019 年相比，越南的风能和太阳能发电能力翻了两番。
文章称，这一“非凡成就”主要归功于越南政府的政治意愿和市场动力。
2017 年，越南政府开始向太阳能供应商支付高达每千瓦时 9.35 美分的统一上网电价，而每千瓦时的成本通常仅为5 至 7 美分之间，因此，这个电价可谓相当划算。
因此，2019 年和 2020 年越南共安装了 10万 块屋顶太阳能电池板，使越南的太阳能装机容量达到 16GW。
许多其他东南亚国家也曾尝试购电定价，但吸引力不足。
使外国投资者更容易在越南开展业务的改革也起到了作用。不过，文章称，如果越南希望到2050年实现净零排放，越南将必须做出更多努力。
据协力管理咨询公司Dezan Shira 称，越南的能源需求在过去十年中每年增长约 10%。（完）