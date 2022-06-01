越南海洋和海岛周：加强保护海洋生物多样性

越通社河内5月28日——越南海洋和岛屿周（2022年6月1日至8日）的主题为“海洋经济可持续发展与生物多样性和海洋生态系统保护相结合”，旨在逐步补齐越南海洋经济与海洋资源、环境和生物多样性保护的短板。

*海洋生物多样性下降的危机

越南自然资源与环境部海洋和岛屿总局副局长范秋恒表示，越南海域有大约20个区域，包括近海和远海岛屿的海洋生态系统和水生生态系统，特别是深水和海底区域。其中，红树林、珊瑚礁、海草和泻湖被视为典型的生物多样性，具有最高的保护价值和经济生态意义。沿海和岛屿景观，以及具有高度生物多样性的自然生态系统，也是推动旅游业、渔业和可再生能源等产业发展的前提。

由越南海洋和岛屿总局制定的《越南蓝海经济——面向海洋经济可持续发展的情景》报告显示，越南主要海洋生态系统正面临着数量和质量下降的风险。

截至目前，红树林受到破坏,几乎消失殆尽。这导致海洋生物多样性下降，尤其是水生生物丧失产卵场和栖息地。越南海域珊瑚礁的面积和活珊瑚覆盖率正在减少。沿海珊瑚礁上的活珊瑚覆盖率随着时间的推移而减少，在过去 10 年中，部分水域的活珊瑚覆盖率高达 30% 以上。海草生态系统正在退化。受捕鱼、船舶停靠、水产养殖造成环境污染、港口建设和旅游工程等人类活动的影响，海草床的面积正逐步减少。

监测数据显示，越南海洋环境质量较好，污染指数在允许范围内。然而，沿海和河口地区污染风险较高，重大海洋环境污染事件时有发生。

* 增强海洋环保意识

2022年越南海洋和岛屿周包括许多重要活动：加强宣传活动；举行一系列座谈会和研讨会；至2030年越南海洋经济可持续发展论坛以及其他一些活动。该周旨在增强各级、各部门、人民和企业在管理、开发和有效利用资源以及保护海洋和岛屿环境方面的意识和责任。

这也是贯彻落实党、国家的方针、政策和法律，包括有关《至2030年越南海洋经济可持续发展战略及2045年展望》的决议以及相关国际法的机会；维护越南在海上的合法权益；强化海洋、岛屿的地位、作用和重要性等。

《越南的蓝海经济——面向海洋经济可持续发展的情景》报告也肯定，为了实现蓝海经济可持续发展的目标，保护生物多样性和海洋生态系统，需要推动有关机制和政策落地实施，以实现可持续发展目标，推动国家快速可持续发展。

今后，为了保护海洋环境和生物多样性，促进蓝海经济的发展，越南需要颁布2020年《环境保护法》有关环境经济政策工具和资源的相关通知、决定和实施细则；制定有关完善生态系统服务付费规定的试点方案；制定针对海上和沿海经营和投资项目的一套单独标准；完善生态环境损害赔偿制度等。

此外，越南需要优先发展可持续的海洋经济模式，有关部门、行业和地方应核查、评估和选择既能发展经济又有助于保护环境、生物多样性和海洋生态系统的可持续经济模式；继续扩大海洋和滨海湿地生态环境服务付费机制；加大基于自然解决方案的应用力度，促进生物多样性保护，与自然和谐相处。

特别是，越南需要完善各部委、行业和地方的海洋环境保护管理机构的组织结构，以形成强大的组织机构来协调海上的活动；建设环境质量自动监测预警系统等基础设施，应对海洋突发环境事件，海上塑料垃圾管理等。(完)