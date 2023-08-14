越南海洋和岛屿局：2023年完成两项海洋总体规划

越南自然资源与环境部海洋与岛屿局副局长阮青松表示，该局已完成“沿海资源可持续开发和利用总体规划”编制工作，即将提交自然资源与环境部规划评审委员会，同时正抓紧制定“国家海洋空间规划”。这是该局2023年下半年的两项主要任务。

阮青松表示，截至目前，自然资源与环境部收到越南祖国阵线中央委员会、各部门和沿海省市对“沿海资源可持续开发和利用总体规划”的意见，制定沿海地区自然资源开发和可持续利用总体规划。大部分人对规划（草案）内容表示赞同。

除上述两项任务外，2023年下半年，海洋与岛屿局将核查《海洋和海岛自然资源与环境法》的实施情况；提供咨询意见，帮助自然资源与环境部落实《海洋岛屿资源可持续利用和环境保护战略（近期2030年，远期2045年）》和颁布有关海域分配、海洋倾倒许可证、科研许可证等有关的行政手续。

越南海洋和海岛局将加大对海洋海岛资源开发和环境保护的管理、检查和监督力度，及时提出咨询意见，落实有关应对溢油等海上环境事件的任务等。

对于国际合作方面，海洋与环境局同有关单位配合，旨在为越南主办的东亚海洋环境管理伙伴理事会第十五次会议进行筹备工作，实施“减少海洋塑料垃圾”项目等。（完）