越南海军承诺加强东盟合作 携手维护地区海上安全

8月19日，第19届东盟海军司令会议（ANCM-19）在马来西亚槟城举行。越共中央委员、中央军委委员、越南人民海军司令陈青严中将出席并在会议上发表讲话。



据越通社驻马来西亚记者报道，在ANCM-19开幕致辞中，马来西亚国防部长拿督斯里·莫哈末·哈立德·宾·诺尔丁强调，ANCM-19不仅具有象征意义，更具战略意义，是东盟重申团结、建立互信、巩固海上安全合作承诺的重要契机。他希望ANCM-19能够成为促使东盟海军携手提出解决方案的“转折点”。同时，东盟应继续成为地区海洋秩序和国际法的“船锚”，1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）必须成为合作的基础。



在ANCM-19全体会议上，陈青严中将强调，东盟各国海军需要加强东盟的中心地位，建立对海上安全威胁的共同认知，深化合作，提出切实有效的应对方案，以服务各国的共同利益。同时，东盟各国海军应通过积极、负责任地参与ANCM框架内及其他既有机制下的双边和多边活动（如东盟国防部长会议 ADMM 和扩大会议 ADMM+），不断增进互相理解和互相信任。

陈青严中将建议东盟各国海军提升地区海上信息共享和应对海上问题的能力，更新并统一协调规程。他指出，东盟海军应以和平方式解决海上争端和分歧，在尊重各国独立、主权与正当利益的基础上，遵守包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法，落实《东海各方行为宣言》（DOC），并推动制定切实有效、符合国际法的“东海行为准则”（COC）。陈青严强调，越南人民海军承诺将继续与东盟各国海军紧密合作，应对海上安全挑战，共同建设一个和平、稳定、繁荣的地区海域。



ANCM-19与东盟海军舰艇检阅和第三届东盟国家海军多边演习（AMNEX-3）同期举行。此次演习共有东盟10国海军10艘舰艇及1350名军官和士兵参加。 越南人民海军派出016“光忠”号导弹护卫舰以及由第4海军区副司令阮永南大校率领的工作代表团参加演习。（完）