越南注重为赤颈鹤落户打造良好栖息环境

赤颈鹤印支亚种是被列入《世界红皮书》，处于濒危状态并亟待保护的珍稀物种。长期以来，赤颈鹤一直是鸟栖（Tràm Chim）国家公园乃至同塔省的象征。然而，来到鸟栖国家公园的赤颈鹤数量严重减少。因此，同塔省正在实施 2022 年至 2032 年鸟栖国家公园赤颈鹤保护与发展项目。

据鸟栖国家公园的统计数据，2015年只有21只赤颈鹤，2016年有14只，2017年有9只，2018年有11只，2019年有11只。2020年、2022年和2023年不再有赤颈鹤返回该国家公园。目前，赤颈鹤数量继续快速下降的话，不久的将来将面临灭绝的危险。

鸟栖国家公园园长裴青峰认为，之前，鸟栖国家公园栖息环境非常适合赤颈鹤来觅食的，因此它们大量回归。后来，由于经济社会发展、人口密集以及农业生产的发展，农药的使用影响了赤颈鹤的栖息地和生存环境。因此，为吸引赤颈鹤重返鸟栖国家公园，必须打造 “良好” 的栖息地和清洁的环境。

2023年11月，同塔省人民委员会批准了2022 年至 2032 年鸟栖国家公园赤颈鹤保护与发展项目。其总体目标是通过饲养并放归野外的方式恢复和繁育赤颈鹤群。按计划，在10年内，该省释放了100只赤颈鹤，至少有50只幸存。恢复与发展鸟栖国家公园赤颈鹤对生物多样性保护具有多重意义，为保护湄公河下游地区濒临灭绝危机的赤颈鹤作出重大贡献。

经过一段时间改造与恢复鸟栖国家公园赤颈鹤生态系统和栖息环境后，2024年3月，4只赤颈鹤印支亚种返回A5分区觅食。这是一个好信号。鸟栖国家公园和相关单位正在继续实施技术措施，恢复生态系统，为赤颈鹤的生存创造良好条件。

据同塔省人民委员会的消息，为实现鸟栖国家公园赤颈鹤保护与发展项目，其任务是接收和饲养从泰国转移的赤颈鹤，研究它们的繁殖，然后将它们放归鸟栖国家公园的野外。同时，注重改善和恢复鹤类生态系统和栖息地，建立可持续的生态农业生产模式，结合保证鹤类养殖区周围人民的生计和周围环境。

为将同塔省变成赤颈鹤印支亚种的“良好栖息地”，人民需要认识到赤颈鹤的出现是环境清洁的标志，为当地人民创造了谋生机会。此外，人民不仅进行生产农业，而且结合开发旅游业，将农业向生态化方向调整，让赤颈鹤能够在当地繁衍生息。 （完）