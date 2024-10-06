越南法语知识分子: 越南致力于开展充满活力的合作

在10月5日至6日两天在巴黎举行的第19届法语国家首脑会议期间，全球越南科学家专家协会（AVSE Global）举办主题为“促进充满活力的合作”的One Global Vietnam - La Francophonie 2024 (OGVF 2024)。

越通社驻法国记者报道，越南社会科学翰林院副院长阮德明教授；越南常驻联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）代表阮氏芸英大使；法国先贤祠-阿萨斯大学/巴黎第二大学（Panthéon-Assas/Paris II）代表；经济合作与发展组织（OECD）、法语国家组织（OIF）、法国开发署（AFD）、动物卫生组织等众多重要国际组织、企业集团和非政府机构等代表出席论坛。

全球越南科学家专家协会会长阮德姜教授在开幕式上致辞时强调，越南是法语国家组织的一员，在亚洲地区发挥着非常积极的作用，是亚洲国家和法语国家之间的经济、外交等多领域合作的桥梁。

越南社会科学翰林院副院长阮德明教授在论坛上发言强调，越南党和国家始终重视海外越南知识分子为国家发展提供的咨询意见，通过出台许多与海外知识团队有关的决议，从而发挥人力资源，助力发挥越南在法语国家组织关于绿色增长、循环经济和科学技术等许多领域的作用和地位，从而发展越南品牌等。

OGV2024论坛强调了越南在贸易和技术领域的作用，以及越南知识分子可以采取的行动，以将国家发展成为未来创新、绿色和包容性增长的地区金融中心。

接受越通社驻法国记者的采访，AVSE Global首席财务官兼合伙人武芳娥博士强调，越南作为亚洲国家之间以及拥有88个法语国家组织成员国之间的有效桥梁，在法语国家组织中发挥着重要作用，并积极广泛参与该组织的政治、文化和经济活动，促进各领域的合作。

AVSE Global是一家总部位于巴黎的非营利组织，汇集了全球范围内多个领域的知识分子、资深专家和享有盛誉的科学家。（完）