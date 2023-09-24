越南水产品产业在国际市场中具有重要的位置

越通社记者近日就越南水产品产业在世界水产品版图上的位置及其长期发展方向对越南水产品加工与出口协会秘书长张廷槐进行了采访。



张廷槐表示，随着全球对水产品消费需求的增加，越南水产出口额连续多年保持增长态势。2022年水产品出口额达110亿美元，是1998年的12倍多。



除了产量增长外，越南还被视为拥有质量稳定和营养价值高的水产品供应源，为解决全球粮食供应问题作出积极贡献。目前，越南是全球第三大水产品出口国，仅次于中国和挪威。



张廷槐透露，越南水产品行业的优势体现在三个方面。第一是，越南海岸线长，水面面积大，有利于水产养殖业。世界虾类养殖总产量每年为600万吨，越南则贡献了约100万吨。可以说，越南有效利用自然资源的优势来助推水产养殖业发展并满足出口需求。





第二优势是，越南企业能赶上世界的先进加工技术，其中专注于高附加值产品的深加工，为推动越南水产

品产业强劲发展做出了积极的贡献。



第三是，越南通过与世界各大市场签署各项自由贸易协定（CPTPP、EVFTA、RCEP），不断加快一体化进程，为越南水产品扩大销售市场创造便利条件。



张廷槐指出，越南的出口产品遍及170多个国家和地区，因此寻找新市场不再是首要任务。在主要市场购买力下降的背景下，各家企业和协会需要加大宣传和贸易促进力度，有效挖掘每个市场的潜力。



绿色生产、绿色消费和绿色经济日益成为世界的大趋势。越南水产品产业在“绿色化”方面取得了良好的进展。



目前，受全世界关注的问题是排放平衡。越南已承诺到2050年实现净零排放（Net Zero）的目标。所有行业和企业必须迅速采取行动，携手实现这一承诺，水产品生产和加工行业也不例外。（完）