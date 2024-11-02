越南水产出口可能面临许多挑战

今年最后几个月，随着各市场进入圣诞节、元旦节等节日食品准备阶段，水产业出口也迎来许多机会。然而，据各位专家的认定，除了各大出口机会外，越南水产业将面临许多挑战。

供应源竞争

据越南水产品加工与出口协会（VASEP），从2024年初伊始，越南农业与农村发展部已提出2024年全年水产品出口额达100亿美元的目标；其中截至今年前9月水产品出口额超77亿美元。在水产品中，虾类产品仍占主要地位，出口额超28亿美元，查鱼超16亿美元，金枪鱼近8亿美元，剩下为其他水产品。

越南水产品加工与出口协会副秘书长阮怀南表示，今年最后几个月，因各进口市场采购需求增加，水产品出口将猛增。特别是，达绿色认证、环境友好型、无抗生素等产品将受欢迎。然而，水产业也将面临许多挑战如虾类疾病，其将影响到加工原料供应源，加上来自厄瓜多尔虾产品的竞争。

在查鱼、白肉鱼类和其他水产品的供应源，越南无法与中国等大供应源竞争。据水产品加工与出口协会，目前中国水产品产量占全球水产品总产量的60%，并正成为美国和日本等市场的主要供应商。

各位专家还表示，除了客观困难外，越南水产品还正面临国内关于金枪鱼尺寸的问题。金枪鱼加工和出口企业满足尺寸规定的金枪鱼不足，导致金枪鱼罐头生产原料短缺等。

利用优势

尽管面临困难，但越南水产业有待挖掘的优势仍巨大。阮怀南表示，越南水产品加工和出口企业已最大化发挥现有优势来保持出口活动。不少企业已采取节约成本和把握来自南美、中东地区等新兴市场的机遇等措施，从而实现市场需求平衡。

除了出口市场外，各家水产品加工与出口企业也不忘国内市场。水产品加工与出口协会主席阮氏秋色表示，国内市场潜力仍巨大，为了实现供需平衡，减少对出口市场的依赖度，水产企业需走向发展国内市场，把出口水产品送到越南消费者手中。在日益深度融入世界经济的背景下，越南水产业乃至越南贸易已拥有更多助力企业推进生产和出口的机会。

各位专家认为，尽管市场需求巨大，但企业仍应主动提升竞争力，充分利用优势，尤其是推动高附加值产品生产和出口，为保持产业增长势头注入动力。（完）