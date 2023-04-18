越南残疾人日: 需为残疾人创造更多就业机会

2023年，越南国家残疾人委员会（以下简称委员会）已援助为2万名残疾人进行职业技能培训并为他们制定和开展生计和创业模式。这是越南劳动荣军与社会部副部长阮文茴在委员会2022年工作总结和2023年任务部署会议上所强调的内容。

国家关心提供援助

目前越南全国残疾人数量超700万人，占从2岁以上人口的7.06%以上，其中重度残疾人和极重度残疾人占28.9%。全国在社区内照顾社会救助对象并享有月补贴金的家庭342329户。

统计数据显示，越南残疾人主要是贫困、不上学或没有文凭、处于劳动年龄段并居住在农村的对象。他们主要工作是帮助家庭从事农、林和渔业，工作不稳定，收入低。

越南党、国家和人民一直以来十分关注残疾人，已出台多项切合实际的新政策和按照实际情况对所颁布的政策进行调整，优先为实施残疾人支持政策、计划和提案提供资金。

残疾人社会保障工作全面、同步和主动展开，残疾人权利日益得到更好保障。

截至目前，越南110万多名残疾人享有月补贴金并免费提供医保卡。中央、省级和县级综合医院都设有康复科，20个省市已成立全纳教育发展支持中心和107个残疾儿童特别教育机构。我国也在全部63个省市发展残疾儿童教师网络。

越南2010年《残疾人法》第四条已明确规定了残疾人的权利和义务，如确保残疾人平等参加各项社会活动，独立生活和融入社区；获减免缴纳一些社会活动费用；获保健、康复、学习知识、接受职业技能培训、提供就业和提供法律救助。

劳动荣军与社会部社会救济局副局长范氏海河表示，2022年，国家预算已为实施政府总理于2021年3月15日颁布关于向社会救助对象提供救助的第20号一定安排28.731万亿越盾和为实施对残疾人的教育和支持政策安排约4800万亿越盾。

除了国家预算外，各残疾人组织也积极动员社会资源来改善残疾人的生活和生活条件，如越南残疾人和孤儿救助协会已筹集5590万亿越盾善款；越南橙剂受难者协会和各成员协会筹集善款近5550亿越盾；越南盲人协会筹集善款超1180亿越盾等。

帮助残疾人自强起立是必要

在残疾人拥有职业技能和稳定工作才能拥有稳定生活，摆脱贫困。越南有关部门已按照2010年《越南残疾人》开展实施残疾人职业技能培训和就业支持政策，确保所有残疾人都获得援助。2006年《职业技能培训法》也拥有残疾人职业技能培训的一章，目标是帮助残疾人拥有符合及能力的工作，自己创造工作或找到工作，稳定生活。

与此同时，国家也强调对残疾人职业技能培训机构的资金援助和其他优惠政策，旨在鼓励残疾人职业技能培训工作。

在当前越南正大力开展4.0革命的背景下，援助残疾人学会和使用好信息技术既是客观的要求，又是帮助他们脱贫的有效途径。

据统计，每年，越南接受职业技能培训并获得就业机会的残疾人数量约1.9万人；向超2万名残疾人介绍就业机会，成功率达50%以上，近4万名残疾人获得国家就业基金会提供优惠贷款。

然而，为了拥有稳定工作，除了残疾人的努力外，急需来自企业的社会责任意识。实际上，许多企业中的残疾人劳动者比例仍较低。因此继续提高企业 对残疾人的认识和了解，从而愿接受他们。

今后，劳动荣军与社会部将对有关残疾人的法律法规文件进行核查，特别注重有关提升残疾人接受职业技能培训、解决就业问题、为残疾人创造稳定和自主生计的突破性政策。

劳动荣军与社会部将牵头，同有关部门和地方配合，制定和提请对残疾人法、就业法和社会保险法等进行修改补充的档案，其中特别关注将补充纳入涉及残疾人的适合政策。

特别，为了实施2021-2023年国家可持续减贫目标计划，各地方需优先展开没有稳定生计的残疾人生计多样化项目，如通过创业模式开展有效生计模式、企业和生产单位职业技能培训模式、残疾人生计职业技能培训模式等等。（完）