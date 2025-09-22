新闻
越南残奥会委员会成立30周年：为残疾人拓宽融入社会之门
梅文政在活动上发表讲话时指出，30年前的1995年9月11日，越南残疾人体育协会——即今天的越南残奥会委员会正式成立，并成为了越南体育事业的重要组成部分。
为推动越南残疾人体育事业实现更大进步，梅文政强调了若干重点任务：加强党和国家的领导以及各级各部门的协调，落实体育发展方针与战略，特别是与残疾人工作紧密结合；完善体制机制和政策，保障对残疾运动员、教练员的平等、公正和及时的待遇与奖励，鼓励他们安心训练、全心奉献；积极动员社会资源，鼓励国内外企业、组织和个人同行；扩大国际合作，借鉴他国经验，同时提升越南在地区和世界残奥运动中的作用与地位。
越南残奥会委员会主席黄永爱表示，到2030年，委员会的目标是发展至少16个体育项目，每年吸引4万人参与训练；在各省市扩大残疾人体育俱乐部，力争吸引100万残疾人参与体育活动；保持55-60名重点运动员队伍，每年补充10-15名青年运动员；力争在2028年残奥会上取得奖牌；同时大力实施培训、残疾等级分类、社区体育发展等项目。
2016年残奥会上，越南残疾运动员夺得1枚金牌、1枚银牌、2枚铜牌；2018年亚残运会上获得8枚金牌；2023年东盟残运会上收获66枚金牌、59枚银牌、78枚铜牌；2021年残奥会上收获1枚银牌；2024年残奥会上收获1枚铜牌。
在大会上，主办方向2个集体和8名个人颁发了文化体育与旅游部的表彰证书，以表彰他们对“越南残奥运动”的贡献。
值此机会，Project Vietnam Foundation组织向越南残奥会委员会捐赠30辆轮椅，以分配给成员组织。
活动中还举行了越南残奥会委员会与企业的2025-2030阶段合作签约仪式，合作方包括：越南康宝莱有限公司、越南数字内容与贸易股份公司（Vietcontent）、Modum9股份公司、Natural营养有限责任公司；以及越南电子竞技娱乐协会、越南残疾青年协会、越南田径联合会、越南瑜伽联合会等社会组织。（完）