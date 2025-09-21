越南歌手德福勇夺2025年“国际视界”国际歌唱大赛冠军

根据赛制，每个节目时长不超过3分钟，登台人数不超过6人。环节间还插播了选手们在莫斯科的趣味片段。德福在向组委会赠送越南斗笠作为纪念后，更以俄语介绍俄罗斯特色冰淇淋，引来全场热烈掌声。



《扶董天王》以深厚的历史底蕴为基调，旋律磅礴大气，并巧妙融入民间音乐元素，在高音区展现出卓越的掌控力与爆发力，充分彰显了德福宽广的音域和强大的声音表现力。动人至深的演唱与“荣圣腾空”的舞台视觉艺术交织在一起，令全场观众屏息凝神，最终将现场氛围推向高潮。



德福表演节目。图自越通社

按照评分规则，各国评委不得为本国选手打分。重现荣圣骑铁马喷火形象的表演，彻底征服了国际评委会，以总分 422 分的成绩遥遥领先对手。



本届Intervision另一大亮点是，沙特阿拉伯已同意承办2026年大赛，使该赛事重返“一年一届”的传统制度。



Intervision素有“亚欧版Eurovision”之称，今年在中断30年后重启，共迎来23个国家及地区的23组音乐人参赛。越南派出歌手德福代表出战，作曲家仲台则担任大赛评审团成员。



Live Arena作为俄罗斯最现代化的演出场馆之一，配备了欧洲最大规模的舞台系统，承重可达200吨，并搭载专业音响与先进的BOSE扩声系统。现场灯光表演亦令人惊艳——并非刺眼的现代炫彩，而是柔和、亲切而真实的视觉呈现，在许多节目中成为烘托演出效果的关键元素。（完）