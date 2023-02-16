越南欧洲商会发表2022-2023年白皮书

2月16日上午在河内，越南欧洲商会（EuroCham）举行仪式，正式发表《努力实现绿色经济和可持续发展，全面实施欧盟与越南自由贸易协定，完成欧盟与越南投资保护协定批准程序》2022-2023年白皮书。

白皮书强调针对特定行业和部门的建议，提高越南的竞争力、开放度和吸引企业的能力；关注疫情大流行后时期的医疗保健；绿色经济和可持续发展，包括：能源和电力、废物管理、塑料废物造成的环境污染处理、供水和废水问题、空气质量管理、绿色建筑法律框架、农业和水产养殖；促进革新和投资，包括：关于签证和工作许可的新规定、调整报关单中的转换价格、全球最低税率等。

出席白皮书发表仪式，越南欧洲商会主席阿兰·卡尼（Alain Cany）表示，发表白皮书和随之的对话会为相互理解提供了机会，也为各领域的发展提供了解决方案。根据白皮书的要点，各机构和企业可以制定在越南可持续发展的雄心壮志战略与目标。

越南欧洲商会主席阿兰·卡尼说：“我们将在废水管理方面提出建议，优先发展海上风电，绿色建筑。此外，还有签证和工作许可方面的新规定，以吸引外国劳工。因为，实施《欧盟与越南自由贸易协定》（EVFTA），吸引外资不仅包括资本，而且还包括优良的人力资源。

欧盟（EU）驻越南代表团临时代表托马斯·维尔辛（Thomas Wiersing）先生指出， 《欧盟与越南自由贸易协定》为欧洲和越南双方的进出口和投资带来了成功。而发表白皮书将有助于加强投资合作，吸引资金流入越南。

根据白皮书中的信息，越南在投资和开发可再生能源和风能方面具有许多增长机会，其可说是支持越南国家转型的替代解决方案。

出席白皮书发表仪式，多位专家表示希望越南关于电力发展规划和相关政策与计划的信息更加清晰；越南尽快制定并完善法律和政策框架，准许私人参与国家能源领域的投资活动。（完）