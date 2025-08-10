越南榴莲亮相东盟—中国榴莲节

越通社驻中国记者报道，8月9日，中国—东盟中心与东盟各国驻北京大使馆在北京联合举行东盟-中国榴莲节。这是中国与东盟国家首次在北京举办以榴莲为主题的节庆活动。该活动吸引了东盟各国和中国代表机构的积极参与。



由越南驻中国大使馆铺设的展位介绍了多种与榴莲相关的产品，如新鲜榴莲、榴莲冰淇淋、榴莲糕点等，以及火龙果、百香果等其他水果，吸引众多北京市民及东盟各国驻中国代表的关注与品尝。



据统计，东盟已连续5年成为中国最大贸易伙伴，中国也已连续16年保持东盟最大贸易伙伴地位。2024年，双方贸易总额达6.99万亿人民币（约9730亿美元），其中农业贸易占比近10%，并继续保持良好增长势头。

榴莲、山竹、龙眼、火龙果等东盟热带水果，凭借更快捷的通关手续、更实惠的价格和更丰富的渠道，已走进中国千家万户，深受消费者喜爱。此外，中国的苹果、梨子以及现代化农业设备和绿色农业技术，也在助力东盟国家提升农业质量和水平。



越南驻中国大使范清平在接受越通社记者采访时表示，榴莲是一种越来越为中国消费者所熟知和喜爱的商品，在越南优质农产品出口中国的品类中占据着越来越重要的比例。



通过该活动，越南希望向当地民众以及在中国的各国朋友介绍越南的优质榴莲产品，并期望这些产品能够越来越多地走进中国消费者的生活。（完）