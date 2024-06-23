越南林同省莲姜机场成为国际航空港

6月23日上午，越南交通运输部会同林同省人民委员会协调举行仪式，正式宣布位于林同省德重县连义镇的莲姜机场成为国际航空港。这是越南西原地区的第一个国际航空港。越南政府副总理陈流光及中央各部委行业和地方领导代表出席仪式。



越南交通运输部副部长黎英俊先生在仪式上致辞时表示，莲姜国际航空港设有一条长3250 m、宽45 m、沥青混凝土结构的跑道，满足运营D代码飞机，如B757、A300及同等或以下的飞机。

莲姜国际航空港可方便地为定期和不定期的国际和国内航班、私人飞机、军用飞机和经主管部门批准的其他类型的航班提供服务。莲姜国际航空港与多国直飞航班的对接，将为运送国际游客以及将西原地区的货物、蔬菜、花卉、农产品以低成本、最快的时间运往世界各地创造有利条件。



林同省人民委员会副主席阮玉福先生在仪式上致辞时强调，莲姜机场成为国际航空港将为当地和整个西原地区社会经济发展创造非常有利的条件。



莲姜国际航空港距大叻市中心约 39 公里。目前，莲姜国际航空港年均接待旅客超过 200 万人次，连接全国各地。此外，莲姜国际航空港还接待许多来自地区国家和韩国游客的旅游航班。



根据规划，到2030年，莲姜国际航空港将具有4E级机场规模，面积340.8公顷，年均接待游客设计能力为500万人次。展望2050年，莲姜国际航空港面积为486.8公顷公顷，年均接待游客量为700 万人次。（完）