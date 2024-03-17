越南有史以来规模最大的国际水彩画展在文庙国子监开展

来自60多个国家、地区的画家的465幅水彩画在2个地点展出，其中200多幅作品于3月16日至26日在文庙-国子监展出，其余作品将于 3 月 16 日至 24 日在Nhau Studio展出。这是越南有史以来规模最大的国际水彩画展。



此次展览将为艺术爱好者带来来自不同国家的独特水彩画作品，通过风土人情等熟悉的主题，清晰地表达精彩的文化特色。此展也是国内画家与与来自世界各地的艺术家及观众交流的良好平台。



来自波兰、日本、韩国、澳大利亚、英国、加拿大、法国、巴西、危地马拉等22个国家的60余位画家来越南参加示范绘画活动、户外绘画和文化艺术交流等活动。



文庙—国子监文化科学活动中心经理黎春骁表示，此展意义重大，为逐步将文庙—国子监成为河内创新中心，加强国内外画家交流活动作出贡献。



波兰驻越南特命全权大使亚历山大·苏尔德伊（Aleksander Surdej）表示，此展的主题意义深远，体现了文化多样性的统一的特征。此展证明了艺术在促进不同国家对话了解的磅礴力量。



展会期间，16位国际画家将参加现场绘画活动，让艺术爱好者可以直观观察并了解一幅快速绘制的水彩画的创作过程，也可以了解文化对绘画主题选择、画家绘画风格的影响等。



国际画家将参加3月18日至20日的河内-宁平绘画之旅，捕捉越南自然景观、古迹和人民生活之美，从而推广越南文化和旅游形象。（完）