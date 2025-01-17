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越南是投资目的地中一颗明亮之星

凭借强劲的增长速度和不断完善的基础设施建设，越南继续充分肯定其作为外企想要扩大在东南亚地区活动范围的颇具吸引力的目的地地位。

越南是吸引外资最多的15个发展中国家之一

越南统计总局的报告显示，2024年，越南吸引外资总额（包括新注册资金、追加资金、合资购股资金），达382.3亿美元，尽管同比下降3%，但在全球投资近期出现停滞格局中，越南取得这一成绩依然是成功的。

 

2024年越南吸引外资成绩的亮点是外资到位资金约达153.5亿美元，同比增长9.4%，是有史以来的最高水平。这充分肯定外国投资商对越南营商环境的坚定信心。

越南欧洲商会（EuroCham）2024年第四季度公布的商业信心指数考察结果显示，商业信心指数达61.8点，是两年来的最高水平。越南欧洲商会主席Bruno Jaspaert指出：“这是欧洲企业对越南经济展望充满信心的信号。外企信心的明显增强，体现了对越南多年来经济发展成果的广泛认可。越南国内生产总值仍保持增长势头，充分肯定了越南作为东南亚地区贸易投资关系中的重要一环。”

 

越南继续吸引大量外资项目

CCX Partner东南亚地区代表芳阮表示，英国《经济学人》智库（EIU）商业环境排名研究结果显示，越南预计在2003年至2028年期间，在10分制的评分中将提升1.7分，这是81个受研究国家中排名提升幅度最大的。

芳阮也表示，越南签署加入的自贸协定数量在东南亚地区排名第二，仅次于新加坡。凭借GDP的增长潜力，预计年均增长率达6-8%，越南成为外国投资商增长和投资多元化战略中的一个重要市场。（完）

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2025年家乡之春：旅外侨胞共筑新时代充满梦想与活力的越南

2025年家乡之春：旅外侨胞共筑新时代充满梦想与活力的越南

以“越南——奔向奋发图强新时代”为主题的2025年“家乡之春”活动由越南外交部海外越南人国家委员会与河内市人民委员会联合举办，于2025年1月18日至20日（即农历甲辰年腊月十九至二十一）在河内举行，活动内容丰富且意义深远。
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