越南是投资目的地中一颗明亮之星

越南是吸引外资最多的15个发展中国家之一

越南统计总局的报告显示，2024年，越南吸引外资总额（包括新注册资金、追加资金、合资购股资金），达382.3亿美元，尽管同比下降3%，但在全球投资近期出现停滞格局中，越南取得这一成绩依然是成功的。

2024年越南吸引外资成绩的亮点是外资到位资金约达153.5亿美元，同比增长9.4%，是有史以来的最高水平。这充分肯定外国投资商对越南营商环境的坚定信心。

越南欧洲商会（EuroCham）2024年第四季度公布的商业信心指数考察结果显示，商业信心指数达61.8点，是两年来的最高水平。越南欧洲商会主席Bruno Jaspaert指出：“这是欧洲企业对越南经济展望充满信心的信号。外企信心的明显增强，体现了对越南多年来经济发展成果的广泛认可。越南国内生产总值仍保持增长势头，充分肯定了越南作为东南亚地区贸易投资关系中的重要一环。”

越南继续吸引大量外资项目



CCX Partner东南亚地区代表芳阮表示，英国《经济学人》智库（EIU）商业环境排名研究结果显示，越南预计在2003年至2028年期间，在10分制的评分中将提升1.7分，这是81个受研究国家中排名提升幅度最大的。

芳阮也表示，越南签署加入的自贸协定数量在东南亚地区排名第二，仅次于新加坡。凭借GDP的增长潜力，预计年均增长率达6-8%，越南成为外国投资商增长和投资多元化战略中的一个重要市场。（完）