越南旅游业：年底之际 加强促销 吸引游客

在2023年前9个月经济社会发展形势中，越南全国许多地方，旅游和服务业继续成为亮点，为经济增长做出积极贡献。为了发挥所取得的成果，今年最后几个月，越南各地加大产品创新力度，将其与促销、广告和吸引国内外游客等工作相结合。

据胡志明市计划与投资局的统计数据，2023年前9个月，胡志明市接待国内游客量达近2700万人次，增长近25%；接待国际游客量超过350万人次，增长近25%。胡志明市旅游营业总收入达到125.463万亿越南盾（折合386亿元人民币），比2022年同期增长35.8%。

对于举办2023年国家旅游年的平顺省来说，2023年前9个月，平顺省接待游客量达近700万人次，比2022年同期增长75%，达到2023年全年计划的104%。平顺省旅游营业收入估计超过17.675万亿越南盾（折合54.4亿元人民币），比去年同期几乎翻倍。

同样，位于越南东南部地区，西宁省在后新冠肺炎疫情（COVID-19）时期的旅游业正显示跨越式发展的迹象。2023年前9个月，西宁省接待游客量超过420万人次，旅游营业收入达17,650亿越南盾（折合5.4亿元人民币），比2022年同期增长49.7%。

在九龙江三角洲，槟椥省拥有众多生态旅游目的地，包括椰树成荫的岛屿、果园、历史文化遗址、手工艺村等。2023年前9个月，槟椥省接待游客量超过170万人次，增长超过79%，旅游营业总收入达到2.148万亿越南盾 （折合6.6亿元人民币）。

判断2023年最后几个月将是越南国内游客的低谷期，但将是国际游客赴越南观光旅游的高峰期，越南各地方将推动产品创新，将其与向多元化市场推广工作相结合。

胡志明市旅游业推动建设和对接工作，形成众多文化旅游产品和与活动、会议、美食、医疗、水道相结合的旅游产品，不断为游客创造新的吸引力。旅游产业大力发展特色旅游、主题旅游、特色休闲旅游、历史文化名胜旅游、医疗旅游等。同时，加大对韩国、印度、中东等国际大市场的介绍和推广工作力度，继续吸引客流多元化的更多游客。

胡志明市旅游局局长阮氏映花女士表示，今年9月份，第十七届胡志明市国际旅游博览会吸引了2.5万人次前来参观、了解各种旅游产品和服务；设立商务预约9000多个，为旅游宣传推广工作做出积极贡献，有望为胡志明市乃至越南全国多个省市的旅游业创造新突破。

借助九龙江三角洲各省市的旅游业，区内各省市积极创新旅游产品， 同时大力促进区域内、区域间、国内和国际市场的推广和连接工作。2023年越南芹苴国际旅游博览会 （VITM Can Tho 2023）将于今年 12 月初举行。相信，主题为“生态旅游——九龙江三角洲“的2023年越南芹苴国际旅游博览会在发展生态旅游区的基础上，为推广、宣传和提升九龙江三角洲旅游品牌做出贡献。（完）