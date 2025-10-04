越南数百万名儿童期盼着中秋节

连日来，数百万越南儿童正满怀喜悦地期盼中秋佳节的到来。这个节日既是孩子们尽情玩耍、品尝美食、手提灯笼游行的欢乐时刻，也是家人团聚、共享天伦的温馨契机。作为越南民族传统文化的重要组成部分，中秋节承载着世代相传的美好价值，历久弥新。



纷纷喜迎中秋节



农历八月，喜庆的中秋节气氛洋溢在全国各地，从河内古街区、升龙皇城到顺化、会安、西原地区、南部地区以及海外越南人社区。



2025年中秋节活动由越南文化体育旅游部指导越南文化艺术展览中心同相关单位联合承办，包括诸多丰富多彩的体验与文艺活动，为儿童带来节日欢愉。展区以传统中秋节为主题，展示狮头、面具、纸博士、灯笼和五果盘等色彩缤纷的中秋玩具，并设有独特照相亭，制作中秋节玩具空间，营造热闹节日氛围。



越南文化艺术展览中心副主任陈光荣表示，中秋节活动体现全社会对下一代的深切关怀，同时是在当代生活中保护与弘扬民族文化价值的切实举措。



河内古街区和冯兴壁画街空间呈现“童话月季”，成千上万的灯笼和明亮的五角星重现了旧时中秋节的回忆。特别是 “圆月之夜”灯笼游行活动吸引数万名儿童和市民参与。还剑坊人民委员会副主席阮红庄表示，中秋节是社会团结、弘扬遗产价值并丰富精神生活的机会。



在升龙皇城举办的“2025年欢庆中秋节”活动再现传统与李朝宫廷中秋景象，让游客感受升龙中秋节的氛围。



越南民族学博物馆推出“秋季色彩”主题空间，将传统玩具与当代艺术相结合，成为连接过去与现在的文化桥梁，让公众探索并提升对传统价值的了解，加强对文化遗产的热爱，激发民族自豪感。



在顺化，在大内举行的 “皇宫中秋节”活动免费开放，为游客带来有趣的体验。而在会安古镇，中秋节成为古镇的节日，包括“圆月之夜”、提灯笼、舞狮和唱童谣等丰富活动。



另外，林同、西宁和宣光等省份的偏远地区数千名儿童也欢欢乐乐喜迎中秋。

亲情与文化根源的节日



在越南文化生活中，中秋节已成为越南民族美好的文化特色。千百年来，每逢中秋节，孩子们都期盼着吃月饼赏月、提灯笼、看舞狮等，而对成年人来说，中秋节是团圆的节日，是亲朋好友相聚的节日。



越南国家主席梁强在向国内外越南少年儿童致中秋贺信中强调，中秋节是越南文化中一道靓丽的风景线，是少年儿童欢乐、团聚、与亲朋好友相聚的节日。



梁强主席强调，党、国家和全社会始终对少年儿童给予特别关注，一直为儿童学习、锻炼、玩耍安全和全面发展创造最佳条件。同时希望少年儿童永远保持好学、善良、团结、友爱、互帮互助、共同进步、共同成长的精神，为国家繁荣文明昌盛作出贡献。



信中，梁强主席向少年儿童和受灾影响人员致以最亲切的问候，体现了国家最高领导人对少年儿童的深切关怀，不仅激发了少年儿童的学习精神，也点燃了他们的爱心和希望，希望他们能够克服困难，保持纯真的笑容，编织美好的梦想。



在数字技术蓬勃发展的背景下，少年儿童越来越熟悉电子游戏和现代娱乐等。传统的中秋节在培养他们对民间文化的热爱、弘扬祖先留下的价值观方面具有特殊的意义，同时让中秋节在现代生活中永存，在社区中传播爱心。（完）