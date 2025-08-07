越南数字资产市场吸引国际巨头参与

一系列国际巨头拟参与越南数字资产试点市场。

近期，韩国数字资产领域两大巨头——Dunamu集团副总裁金亨年（Kim Hyoung-nyon）与韩亚金融集团（Hana Financial Group）副董事长李殷洪（Lee Eun-hung）相继访越，分别与越南政府高层及财政部官员会晤，表达对越南数字资产市场的强烈投资意向。据悉，这两大集团尤其关注加密资产领域，并希望与越南本土企业开展深度合作。

Dunamu集团作为韩国最大数字资产交易平台Upbit的运营商，其交易规模位列全球前三。金亨年表示，集团高度认可越南数字资产市场的增长潜力，计划在此开展长期投资。

2025年7月中旬，全球最大数字资产交易所币安（Binance）CEO Richard Teng访越，与当地数字资产从业者分享经验。数据显示，截至2025年6月，币安占据全球数字资产交易量41%以上的市场份额，平台注册用户超2.8亿，日均交易额达900亿美元。

币安不将越南视为单纯的消费市场，而是视作共同塑造数字经济未来的战略合作伙伴——这一关系超越了单纯的服务提供范畴，致力于在金融创新领域开展深度合作。”Richard Teng表示。

近日，GM越南2025活动（GM Vietnam 2025 - Vietnam Blockchain Week）成功汇聚了全球及越南本土数百家数字资产、加密货币和区块链领域的顶尖企业与机构，成为东南亚规模最大的行业盛会之一。

与Dunamu和韩亚金融集团的会谈中，越南财政部长阮文胜明确表示，越南政府鼓励数字资产等新兴产业创新发展，正在构建清晰透明的法律框架，既支持企业成长又保障市场安全。

此外，Republic、HashKey、Sui、Aptos、TRON、Polkadot等市值从10亿美元到超100亿美元的企业也悉数亮相，这些平台为DeFi、NFT和Web3应用提供了底层基础设施。这些行业巨头正积极寻求在越南数字资产领域的合作机会。

目前，越南财政部拟定的《数字资产与数字货币试点市场决议草案》预计将于2025年8月提交政府审议。该草案旨在为投资者提供充分发展空间的同时，为监管部门完善风险管理、反洗钱等政策积累实践经验。

币安首席执行官Richard Teng高度评价越南政府的举措，认为政府承认数字资产并建立法律框架是极其积极的信号，有助于吸引人才和外国直接投资，促进经济增长，同时有效管理风险并防范洗钱活动。

Richard Teng建议，数字资产法律框架的构建应基于相关各方的紧密合作，包括监管机构、政策制定者、本土及国际企业。政府还需参考国际市场的监管要求，如身份验证（KYC）、反洗钱（AML）、反恐融资（CFT）以及加密资产托管等规定。

BCG 董事总经理兼合伙人 David Chan指出，数字资产交易平台要高效运营，必须满足四大要素：法律合规、技术平台稳定、交易成本合理以及强大的品牌认知度。因此，政府部门需建立透明且可验证的监管框架，例如附带约束条件沙盒或双层许可制度。对企业而言，应重点投入安全防护、用户体验和服务整合能力。

Sky Mavis创始人兼CEO阮成忠则认为，资本要求虽是任何商业模式的必要条件，但除资本外，还需明确规定安全标准、技术规范、财务透明度、用户数据管理及KYC流程等要求。这些是保障安全的必备条件，但不应设置过高的资本门槛，以免限制企业参与市场。（完）