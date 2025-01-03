越南教育发展战略出炉

越南教育发展战略的目标是建设越南现代教育体系，传承和弘扬民族优良传统，吸收人类文明成果，全面发展越南人的素质，以满足新时代经济社会发展的需求，主动参与并适应第四次工业革命及最新的科学技术进步；注重道德和人格教育，最大限度地激发每个人的潜力和创造力，为实现国家富强、民主、公正、文明以及繁荣幸福的目标奠定基础。

朝着标准化、现代化、民主化、社会化和国际化方向发展开放型教育体系，确保教育公平和平等化，服务终身学习需求。到2030年，越南教育将达到亚洲地区的先进水平，并在2045年达到世界先进水平。

具体而言，越南力争提高5岁幼儿学前教育普及质量；力争60%的省市达到初中教育普及二级标准；扩大高等教育机构的发展空间，并提升其能力；力争到2030年有10个行政单位加入联合国教科文组织全球学习型城市网络等。

为实现上述目标 ，该战略提出了10项核心任务和解决方案，包括完善体制；革新教育管理和学校治理；实现教育公平；发展满足人民学习需求的教育机构网络；革新教学内容、教学方法以及教育质量评估方式；提升教师和教育管理人员队伍的素质；确保教育发展所需的资金来源和基础设施；大力推进教育领域的技术应用和数字化转型；大力加强高等教育机构的科学研究和创新；推进与国际接轨的步伐。

加强投资资源，提高高等教育质量，实现培训、科学研究、技术转移和创新的重大突破，以满足人力资源需求，着力培养基础科学、工程技术、人工智能、数据科学、半导体等领域的人力资源，以满足知识经济、数字经济、绿色经济和循环经济的发展需求。（完）