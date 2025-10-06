越南政府9月份例行新闻发布会：信贷资金正投向生产和经营领域 实现安全高效增长

越南国家银行副行长段泰山10月5日下午在关于信贷增长问题的2025年9月份政府例行新闻发布会上发表讲话时表示，信贷资金正投向生产和经营领域，实现安全、高效的增长。

根据政府提出的经济增长和国内生产总值（GDP）的目标，国家银行将2025年的信贷增长目标设定为16%，并在操作过程中根据实际情况进行适当调整。

为管理信贷增长，段泰山表示，自2025年初以来，国家银行已颁布关于指导信贷工作的文件，召开多场有关银行与企业信贷对接的会议。国家银行定期指导信贷机构根据政府和总理的政策注重保障信贷安全有效增长，将信贷投入生产经营和重点领域。同时，积极实施信贷计划，严格控制潜在风险领域的信贷。

此外，国家银行还加强数字化转型，简化行政手续和贷款流程，为民众和企业获取银行信贷资金创造有利条件，促进生产经营发展。

截至2025年9月29日，全系统信贷余额达17710万亿越盾（折合人民币4786亿元），较2024年底增长13.4%。各行业信贷结构与经济结构基本一致。农林渔业、工业和建筑业、贸易和服务业等三大经济部门信贷占比分别为6.23%、占23.97%和69.8%。与2024年同期相比，上述比例分别为6.84%、25.65%和67.51%。

段泰山表示，政府和总理指导下的信贷计划继续得到实施并取得积极成果，例如为克服农林水产品出口领域面临的困难而实施的贷款计划，累计已发放贷款约106万亿越盾，并将继续扩大这一支持规模。 根据政府第33/NQ-CP号决议实施针对35岁以下年轻人的保障性住房贷款计划，到位资金约4.7万亿越盾，较2024年底增长了66.2%。

今后，为实现2025年信贷目标，段泰山表示，国家银行将继续实施同步措施，按宏观经济发展调整信贷政策，满足经济信贷资金需求和资金吸收需求。国家银行引导信贷机构安全有效地增加信贷增长，将信贷资金投入生产经营领域、重点领域和经济增长动力领域，严格管控对潜在风险领域的信贷投放，大力实施政府和政府总理的计划和政策。（完）