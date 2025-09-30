据农业与环境部的报告，第10号台风残余环流引发强降雨、山体滑坡和泥石流，造成多人死亡、失踪和受伤。在高平省，同登-茶岭高速公路施工段发生了泥石流，导致3名工人失踪、2人受伤、2人死亡；宣光省4人失踪；老街省4人死亡和失踪。越共中央总书记苏林和政府总理范明政已向遇难者家属表示慰问。



预计洪涝灾害形势仍复杂多变，政府总理要求各省领导亲自指挥，调动力量开展搜救和灾后重建工作。农业与环境部指导各地防范山洪和滑坡，将居民从危险区域转移至安全区域。国防部和公安部配合搜寻失踪人员，支援民众。建设部指导保障施工安全，特别是在北部和北中部山区和山丘地带的高速公路沿线施工人员和施工设备的安全，以最大限度减少损失。



越南政府总理要求紧急开展高平、宣光、老街三省洪涝灾后重建工作。图自越通社

国家民防指导委员会办公室和政府办公厅负责跟踪、协调和督促实施进度，及时向政府总理和副总理汇报突发情况。



*据农业与环境部的报告，截至9月30日16时，第10号台风及伴随的洪涝、山体滑坡、风暴已导致北部和中部地区17个省市27人死亡、21人失踪、112人受伤。共有158446间房屋倒塌、损坏、被淹，屋顶被掀翻；26676公顷水稻和农作物受损；大量基础设施、电线杆和树木倒塌。



在27名遇难者中，老街省3人、高平省2人、山萝省1人、谅山省1人、兴安省2人、宁平省9人、清化省2人、乂安省1人、河静省1人、广治省3人、承天顺化省1人、岘港市1人。另有21人失踪，主要集中于老街、高平、宣光、山萝、清化及广治等省份。此外，各地受伤人员共112人，其中宁平省最多，为30人；河静省17人等。目前仍有8人在距嘉莱省海岸约110海里的海域失联。



清化省公安紧急开展救援方案。图自越通社

此外，90间房屋完全倒塌，超过14.4万间房屋受损或屋顶被掀，近1.4万间房屋被淹。农业领域，26676公顷水稻及农作物、9593公顷水产养殖区受灾。



多地基础设施受损严重。具体的是，堤防工程出现15处险情，1141处发生内涝、塌方及交通中断；19472米河堤、海岸遭侵蚀；超过6200根电线杆倒塌导致多省大面积停电；约6万棵树木倒伏。



各地政府正持续核查灾情、统计损失并开展灾后重建工作。（完）