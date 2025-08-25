越南政府总理要求全力做好第5号台风防御工作

越南政府总理范明政25日发文，要求各地区各部门全力以赴做好第5号台风（剑鱼）防御工作。



公文发送至清化、乂安、河静、广治、兴安、宁平等省委书记、人民委员会主席，各部部长、部级机构、政府直属机构负责人以及全国民防指导委员会办公室。



据国家水文气象预报中心消息，当天10时，台风中心距乂安省约120公里，距河静省约100公里，最大风力13-14级，阵风16级。



台风在清化至河静沿海地区造成7-8级大风，并持续增强，预计今晚登陆乂安—河静，风力可达12-13级，阵风16级，伴随强降雨，可能出现巨浪、严重内涝、山体滑坡和山洪。兴安、宁平等地需警惕海堤、河口堤坝溃决风险。



公文要求各部门和清化至广治及有强降雨风险地区立即采取有力措施，主动防范，为灾后恢复工作做出充分准备，确保人民生命安全、财产安全，保障国庆80周年庆典及新学年开学顺利举行。



清化、乂安、河静、广治等省须重点转移危险区域群众，特别是船只、养殖网箱，防范山洪、山体滑坡和洪涝灾害。保障群众出行安全，确保通信畅通，保障水库安全，随时准备救援力量和装备。



农业与环境部加强预报预警工作，确保堤坝、水库安全；工贸部保障水电安全；交通运输部确保公路、铁路、水路、航空交通安全。国防部、公安部部署官兵和装备（包括直升机），随时支持转移群众及救灾工作。



各新闻媒体加大报道力度，普及防灾技能。国家民防指导委员会办公室同有关部门配合，密切跟踪情况，每日17时前向政府总理报告，及时处理突发事件。



政府总理指派副总理陈红河督导防汛防台工作，政府办公厅负责督查各地区各部门工作落实情况。（完）