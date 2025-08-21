越南政府总理要求全力做好国庆期间安全秩序保障工作

越南政府总理范明政21日发布通知，要求各部委、行业和地方各级政府切实做好国庆节期间安全与秩序保障工作，确保各项纪念活动安全有序进行。



通知指出，今年国庆假期适逢纪念八月革命和国庆80周年，全国将集中举办多项重要庆典活动，预计参与民众和国际代表团人数众多。在此期间，安保工作面临多重挑战：一方面敌对势力可能借机进行破坏活动以破坏全民大团结，另一方面民众出行、旅游和参与各类活动的需求大幅上升，社会治安、交通安全及消防等方面存在诸多风险隐患。



范明政在通知中要求各级部门就重点工作作出部署：



一、要求各部部长、部级机关首长及地方政府主要负责人严格落实安全秩序和防火防爆工作责任制；根据职能任务，牢牢掌握形势，主动预防，制定应对方案，处理可能出现的复杂情况，避免陷入被动状态；加强对重点目标、重大工程和国家重要活动的安全保卫，配齐配强基层力量和装备，确保人民群众生命财产安全。



二、要求公安部门加强与相关部门的协调配合，掌握情况，及时为党和国家领导提供处理复杂问题的参谋意见。部署力量、装备和措施，坚决捍卫国家主权、安全和利益。加强对重点方向、路线、区域和对象的管理，及时发现、阻止、打击恐怖和破坏活动。主动防范、发现、打击敌对势力的破坏阴谋和行动，随时做好应对复杂治安事件的准备。



集中力量、装备和措施保障社会秩序和安全，坚决打击各种犯罪和违法行为，集中力量整治节日期间人员密集场所突发的治安乱象，保障人民安宁幸福的生活。



要深入开展消防安全宣传教育和督导检查，重点加强对旅游景区、大型活动场所等人流密集区域，以及高层建筑、租赁住房、生产经营性自建房等火灾高风险场所的消防安全管理。科学配置应急力量与救援装备，提升快速响应和应急处置能力，切实保障人民群众生命财产安全。提前制定并优化交通疏导方案，在活动聚集区及主要城市出入口等重点部位实施远端分流、有效控流，确保交通秩序平稳有序。



三、国防部门加强边境地区和重点区域的巡逻管控，严厉打击非法出入境活动，切实维护国防安全。



四、文化体育与旅游部门同宣教与群众工作部加强舆论引导，普及安全防范知识，同时要配合公安部门加强网络空间治理，阻断有害信息传播。



五、各地政府加强形势研判和风险排查，严格落实防火安全措施，动员群众自觉遵守法律法规，共同维护社会秩序。（完）



