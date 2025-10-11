越南政府总理范明政：须建立管控工具 杜绝房地产投机炒价现象重演

10月11日上午，越南政府总理范明政主持召开中央住房与房地产市场政策指导委员会（简称指导委员会）第二次会议。此次会议主题为"推动保障性住房突破发展"。



本次会议以线上线下结合方式举行，主会场设在政府驻地，分会场设在全国34个省市。



指导委员会主任——政府总理范明政在开幕致辞中强调，要同步运营住房房地产市场，必须发展多元化住房类型，大力推进保障性住房、租赁住房、廉价住房及工业园区工人住房建设，鼓励各经济成分按市场机制为社会政策对象开发住房。



政府2025年1月8日签发的第01/NQ-CP号决议明确聚焦有效实施国家住房发展战略，具体落实2021-2030年阶段为低收入群体和科技工人建设至少100万套保障性住房的方案及各地方住房发展计划，其中力争到2025年底完成逾10万套保障性住房建设。



过去，政府及政府总理已强力指导部署多项配套措施，着力化解困难，及时推动投资项目落地，增加各细分市场住房及房地产产品供应，特别是价格合理的住房和保障性住房；同时加强管控，规范土地定价、拍卖的管理使用，及时处置市场操纵和投机炒价行为，以更完善的制度体系、更优化的优惠政策、更便捷的行政程序，扩大住房供应规模，使价格更为合理，保障人民的住房权。

范明政表示，截至目前全国正在投资建设13.2616万套保障性住房，过去9个月新开工73个项目（规模5.7815万套），已有34个省市中的22个完成或超额完成保障性住房发展指标。



范明政要求与会代表坦诚交流，真实反映情况，提出具有突破性、可操作性的解决方案，在建立房地产交易平台时设置价格管控要求，推动房地产市场稳定、公平、健康、可持续发展，坚决遏制投机炒价和牟利行为。同时增强居民购房可及性，保障劳动者、中低收入群体及弱势群体的住房权利。



范明政要求与会代表集中讨论以下议题：增加商品住房（特别是价格适中的保障性住房）供应解决方案；降低投资成本与投入费用以压降住房价格的措施；遏制"囤房捂盘"、炒价投机行为的政策；信贷政策向保障性住房建设倾斜的路径；企业承建保障性住房项目的可行性评估；房地产交易平台建设方案等。



越通社记者将继续更新会议相关信息。（完）