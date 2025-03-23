越南政府总理范明政：电视节目应生动反映生活气息，具有广泛传播力与激励作用

越南政府总理范明政在活动上发表讲话时希望电视媒体人制作更多富有吸引力、具有深度和人文价值的节目，生动反映生活气息，具有广泛传播力和激励作用；始终以观众为中心，推动电视行业突破发展，深度融入国际舞台。



第42届全国电视节由越南电视台与平定省人民委员会联合举办，于3月19日至22日举行。本届电视节吸引100个单位参加，共提交734件参赛作品。



电视节不仅是对优秀作品的表彰，更是电视工作者交流、学习的平台，为提高越南电视节目质量作出贡献。



本届电视节组委会共颁发54个金奖、98个银奖、223个优秀奖，以及3个个人奖项。奖项类别包括：少儿节目、纪录片、专题报道、短专题报道、科教节目、对话-座谈节目、少数民族语言节目、歌舞节目、戏剧、电视剧及数字平台视频等。



在闭幕晚会上，范明政亲自向金奖获奖者颁奖。



在闭幕式致辞中，范明政强调，2025年对越南全国新闻、电视行业来说都意义重大的一年——越南革命新闻百年华诞，越南电视首播55周年。在这一历史性时刻，第42届全国电视节不仅是行业的盛会，更是激情、奉献、创新和责任精神的汇聚，体现了电视工作者对祖国和人民的崇高使命。



越南政府总理范明政同获奖者合影。图自越通社

范明政高度评价42届电视节的发展历程，这是一段充满奉献、激情和无限创造力的征程。从最初仅有少数类别和单位参与，到如今成为享有盛誉、规模宏大的行业盛会，全面、及时反映社会各个方面，推动越南电视行业在社会主义建设和国家发展事业中不断创新、突破。



值此机会，范明政对越南电视台正式推出基于大数据的观众测量与分析系统表示高度评价。他指出，这是一项重要的技术突破，展现了以科技、创新和数字化转型为基础的电视发展方向，使节目制作更加精准、高效、及时，更好地服务观众。



为了推动电视行业迈上新高度，范明政要求和期望电视行业以“新思维、新方法、远见卓识、深思熟虑、规模宏大”为核心理念，主动掌握技术，抢占现代多媒体传播趋势的先机；全面传达党的路线、国家政策和人民愿望，继续发挥主流信息渠道的作用，确保报道真实、公正、透明、全面，始终坚持国家利益、民族利益和人民福祉至上；创作更多具有深度、人文价值和时代脉搏的节目，在党的领导、国家管理和人民参与下，增强传播力，激发社会活力，为建设文明、英雄的越南民族提供强劲动力；加速数字化转型，发展多平台电视生态系统，以观众为中心，全力服务祖国和人民；科学精简组织机构，按照中央第18号决议精神，打造精简、高效、有力的媒体体系，实现突破性发展和深度融入国际。



在新的发展阶段，范明政希望并坚信，越南电视行业将继续坚守职业特色，构建国家级数字电视生态系统，拓展创意和发展空间，迈向更强大的突破，为实现“富民、强国、民主、公正、文明”的目标作出积极贡献。（完）