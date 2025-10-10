新闻
越南政府总理范明政：河内应续写民族“独立、自由、富足、幸福”的征程
10月10日上午，越共中央政治局委员、政府总理、中央竞赛奖励委员会主席范明政在出席河内市2025—2030年阶段爱国竞赛大会时要求河内市着力抓好“五个重点、三个不”，继续谱写民族“独立、自由、富足、幸福”的伟大征程；希望将河内建设成为“人才闪耀之地、智慧启迪之城、人文传播之源、自然和谐之所、与时代同行之都”。
越共中央总书记苏林向大会致送花篮表示祝贺。
本次大会共有600余名代表参加，他们均为2020—2025年阶段河内市爱国竞赛运动中涌现出的先进集体、优秀个人及“好人好事”典型。
过去五年，河内市竞赛运动不断深化，形成一批先进典型与创新亮点，共有8个集体和个人被授予“人民武装力量英雄”、“劳动英雄”称号，数百个集体和个人获党和国家崇高奖项。此外，全市共有3750人被评为“好人好事”典型，仅2025年前9个月就有近300人获此荣誉。
范明政回顾道，77年前，胡志明主席发表《爱国竞赛号召书》，开启了全国范围的爱国竞赛运动。胡志明主席曾指出：“竞赛就是爱国，爱国就要竞赛，竞赛者就是最爱国的人。”自此，爱国竞赛精神成为激励全党、全民、全军意志与行动的重要动力。
范明政也坦率指出，河内在前一阶段的竞赛组织工作中仍存在不足，当前正值2025年收官关键期，全市乃至全国正全力完成并超额完成越共十三大提出的各项目标任务。
他强调，河内必须把握机遇、加快步伐，发挥自身潜力与竞争优势，强化先锋引领作用。竞赛奖励工作是推动经济社会发展的内生动力，也是建设廉洁、坚强党政体系的重要支撑。因此，首都的竞赛运动在新阶段必须实现更大突破，更加务实高效，以适应新形势下的任务要求。
范明政提出河内市须集中落实“五个重点、三个不、一个贯穿目标”：
“五个重点”包括: 建设廉洁、坚强、自律、有创造力、贴近人民、服务人民的党、政府和政治体系；朝着绿色、数字、循环经济方向转型，依托科技、创新与数字化转型，推动经济结构重组与增长模式革新； 在制度、基础设施和治理三大领域实现突破，促进快速且可持续发展；
全面发展人的德、智、体、美素质，重点培养高素质人力资源；弘扬千年文脉文化传统，使文化成为首都发展的内生动力。
“三个不”包括：不敷衍应付搞形式主义、不空谈口号说而不做、不脱离群众及做无效之事。