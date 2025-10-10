越南政府总理范明政：民营经济履行使命 与全国携手迈入新时代

10月10日下午，越南政府总理范明政在河内出席2025年越南民营经济全景（ViPEL）会议。在会上，范明政强调了“创新型国家——先锋企业家——公私合作——强大的国家——幸福的人民”的理念。



出席会议的有中央各部委和地方领导、各国驻越南外交机构、国际组织代表以及国内外协会和企业的500多名代表。



ViPEL是政府责成越南民营经济研究与发展委员会（第四委员会）与财政部配合实施的四项任务之一，旨在落实越共中央政治局关于发展民营经济的第68-NQ/TW号决议。



范明政在会议上表示，越南民营经济部门正不断巩固其作为社会主义定向市场经济重要动力的地位。民营经济为促进经济增长、增加国家财政预算收入、有效动员社会资源，服务于发展事业、创造就业、提升收入、改善民众生活质量、保障和改善民生、促进国际经济一体化进程以及建国卫国事业作出了重要贡献。

范明政表示，科技、创新和数字化转型将助力越南发展成为高收入国家。



范明政要求民营企业界实现 “三个先锋、两个强大、一个贯穿目标”。 其中，“三个先锋”包括在实现国家两个百年战略目标中走在前列，将企业目标与国家目标紧密结合；通过具有科技含量的创新产品发挥在爱国主义运动中的带头作用，为建设富强繁荣的国家做出贡献；在促进平等、公正、社会进步、保障和改善民生方面走在前列，不让任何人掉队。



“两个强大”包括在发挥内力中全面强大，成为促进增长、创造就业机会、提高劳动生产率和国家竞争力、实现工业化现代化事业、调整经济结构的先锋力量，为增加财政预算收入、促进创新、数字化转型、共享经济、知识经济、技术转让和新产品及新服务开发作出更大贡献；在深度融入国际社会过程中日益发展壮大，与国际企业平等竞争，有效参与全球价值链，助力越南迈向富强、文明、繁荣、幸福的新纪元。

范明政坚信民营经济部门将成功实现党和国家赋予的“一个贯穿目标”，即成为国家经济最重要的动力之一，与国有经济协和有效相结合，助力国家迈入繁荣昌盛的新发展时代。



会议现场举行了越南低空经济联盟（LAE）、越南辅助制造业联盟亮相仪式，2025~2030年提升国产化率与辅助产业生产能力计划”和 杰出企业家与企业表彰活动启动仪式以及2025~2026年 “公私共建国家”模式试点项目签署仪式。



会议期间，组委会还举行了多项合作文件签署仪式，如胡志明市与LAE战略合作协议、胡志明市与Sovico集团关于地铁4号线合作协议、河内市与Sovico集团及联合国教科文组织（UNESCO）关于发展“创意之都”的合作协议、“岘港创造——越南品牌信心”项目以及太原省遗产保护和文化旅游发展项目等。（完）