越南政府总理范明政：携手应对全球性挑战 开启与中东合作新局面

越南政府总理范明政近日赴阿联酋出席《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会（COP28）并开展多项双边活动，以及对土耳其进行正式访问。此行成果丰硕，意义重大，充分体现出越南愿与世界各国携手应对气候变化，开启越南与中东国家合作新局面。

应对气候变化：言出必行

范明政在参与COP28会议和相关活动时表达了对气候变化的担忧。作为一个发展中国家，越南在经济社会方面仍面临诸多困难，但本着言出必行、说到做到精神，在COP26上提出到2050年实现净零排放目标后，越南各有关部门立即采取措施，以具体行动履行这一承诺，包括制定气候变化战略、绿色增长战略、八号电力规划、JETP实施计划和资源调动计划、100万公顷优质低排放水稻种植计划等。这些承诺与行动得到各国和国际组织领导人的认可和高度评价。

值得关注的是，范明政在讲话中介绍了越南自COP26以来实施的12项具体措施，各国领导人和国际组织都将越南视为履行气候变化领域承诺的典范。

开启对中东关系的新局面

此行期间，范明政共出席了约60项双边和多边活动，其中会见了近20位国家元首、国际组织领导人。在各场会见中，范明政与各位领导人共同讨论了促进越南与各国和国际组织合作关系的具体措施和方向。如建议欧盟和欧洲国家尽快批准《越南与欧盟投资保护协定》（EVIPA）、要求欧盟考虑尽快解除对越南渔业发出的IUU“黄牌” 警告等。

范明政在阿联酋和土耳其的活动非常密集、内容丰富。这是范明政在仅仅不到两个月内，两次出访中东地区，体现出越南党、国家和政府对这个极具潜力的市场的兴趣和重视。

土耳其财政部长穆罕默德·西姆塞克表示，越土经济互补性较强。越南是土耳其在亚洲的重要合作伙伴，土耳其将越南视为加强与亚洲贸易投资关系的桥梁。范明政此访是促进两国经贸、投资、旅游领域合作及增进两国相互了解的良好机会。

此访期间，双方签署了多项合作协议，为两国新时期构建更加全面、务实的合作铺平道路。土耳其和阿联酋都希望通过越南加强与东盟的关系，越南也希望通过这两个国家进一步深化与中东地区的关系。

值得关注的是，这是越南一位政府总理首次访问土耳其，双方同意尽快升级两国关系，同时将双边贸易额提高到40至50亿美元。对于阿联酋来说，双方拟于2024年签署《越南与阿联酋全面经济伙伴关系协定》（CEPA），这是两国取得的一大突破。

利益共享 风险共担

在此期间，范明政会见了众多领域的大型跨国经济集团。范明政强调，越南不会让企业失望，希望伙伴们本着“利益共享 风险共担”精神，与越南并行，推动绿色经济发展。

越南正在采取的行动赢得了投资者的信心。访问期间，越南与合作伙伴在金融、贸易、能源、航空、科技、农业、旅游等领域签署了21份合作文件。

范明政此次出访阿联酋和土耳其，旨在贯彻落实越共十三大关于“进一步推动和提高对外工作效率和加快一体化进程”的对外方针政策。此访恰逢越土建交45周年和越阿建交30周年之际举行，意义的确非同一般。（完）