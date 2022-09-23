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越南政府总理范明政：合作社必须主动进行数字化转型才能生存和发展
越南政府总理范明政在论坛上讲话时强调，数字化转型是必然趋势，是党和国家的大方向。近年来，越南的数字化转型取得了许多令人瞩目的成就。
范明政总理表示，越共中央委员在第 20-NQ/TW 号决议中设定到 2030 年越南将有 4.5万 个合作社和 800 万会员的目标； 340个合作社联合会，1700个合作社成员，其中5000多个合作社将高新技术应用于农产品生产和销售领域。到2045年，所有集体经济组织都将科技特别是数字化转型应用到生产、经营和服务活动中。
数字化转型将是发展和转变合作经济模式的重要工具，以灵活适度的方式实现高效、降低成本、优化资源；有助于改变生产方式，最大限度地解放劳动力，增加产品价值，帮助合作社快速进入市场并在价值链上产生效益。
范明政总理在表扬和高度评价合作经济、合作社发展取得的成就的同时，还指出合作经济领域中的不足和局限，尤其是在数字化转型过程中。
范明政总理要求深入把握和坚持党的主张路线，特别是越共十三届五中全会第20-NQ/TW号决议致力于“促进集体经济在数量和质量方面上发展”；对农业领域的集体经济组织采取优惠政策，将生产经营活动与产品价值链、科技应用、创新和数字化转型挂钩；发展与绿色经济、循环经济、知识经济相联系的集体经济组织”。
范明政总理要求各部部长、部级机构负责人、政府机构负责人、各省、直辖市人民委员会主席和各部委、各地方数字化转型指导委员会重点开展核心任务，包括：建设合作经济领域的数字化转型生态系统；建立合作社专业数据库，与其他国家和行业数据库连接；重点建设部分数字化平台，为合作社提供市场信息、科学技术服务和支持等。
范明政总理要求建立和完善制度，建立适当的法律框架，促进创造力和创新，提高运营效率，制定合作经济和合作社发展的远景规划，实现快速和可持续的发展；采取政策扶持、吸引资源、应用科技、数字化转型、积极拓展集体经济销售渠道、确保一致性和同步性，制定数字化转型计划、方案和项目，提供技术和资金支持，并提供顾问团队帮助合作社进行数字化转型。（完）