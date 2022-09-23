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越南政府总理范明政：合作社必须主动进行数字化转型才能生存和发展

9月23日上午，越南政府总理范明政主持召开了题为“数字化转型——在新纪元中合作社和合作经济发展动力”的2022年合作社和合作经济论坛。论坛以线上和线下相结合的形式举行，设在政府总部的主会场与全国63省市的分会场进行视频连线。 论坛上，与会代表听取、分析和讨论了第四次工业革命背景下完善合作经济、合作社发展制度和政策的情况；合作经济组织的数字化转型过程和结果；介绍数字化转型、技术应用、带来高效率的合作模式；合作经济组织在数字化转型过程中的机遇、挑战、困难、障碍和建议。论坛上，各国际组织代表和专家同时介绍了其他国家合作社数字化转型的经验。

越南政府总理范明政在论坛上讲话时强调，数字化转型是必然趋势，是党和国家的大方向。近年来，越南的数字化转型取得了许多令人瞩目的成就。

范明政总理表示，越共中央委员在第 20-NQ/TW 号决议中设定到 2030 年越南将有 4.5万 个合作社和 800 万会员的目标； 340个合作社联合会，1700个合作社成员，其中5000多个合作社将高新技术应用于农产品生产和销售领域。到2045年，所有集体经济组织都将科技特别是数字化转型应用到生产、经营和服务活动中。

数字化转型将是发展和转变合作经济模式的重要工具，以灵活适度的方式实现高效、降低成本、优化资源；有助于改变生产方式，最大限度地解放劳动力，增加产品价值，帮助合作社快速进入市场并在价值链上产生效益。

范明政总理在表扬和高度评价合作经济、合作社发展取得的成就的同时，还指出合作经济领域中的不足和局限，尤其是在数字化转型过程中。

范明政总理要求深入把握和坚持党的主张路线，特别是越共十三届五中全会第20-NQ/TW号决议致力于“促进集体经济在数量和质量方面上发展”；对农业领域的集体经济组织采取优惠政策，将生产经营活动与产品价值链、科技应用、创新和数字化转型挂钩；发展与绿色经济、循环经济、知识经济相联系的集体经济组织”。

范明政总理要求各部部长、部级机构负责人、政府机构负责人、各省、直辖市人民委员会主席和各部委、各地方数字化转型指导委员会重点开展核心任务，包括：建设合作经济领域的数字化转型生态系统；建立合作社专业数据库，与其他国家和行业数据库连接；重点建设部分数字化平台，为合作社提供市场信息、科学技术服务和支持等。

范明政总理要求建立和完善制度，建立适当的法律框架，促进创造力和创新，提高运营效率，制定合作经济和合作社发展的远景规划，实现快速和可持续的发展；采取政策扶持、吸引资源、应用科技、数字化转型、积极拓展集体经济销售渠道、确保一致性和同步性，制定数字化转型计划、方案和项目，提供技术和资金支持，并提供顾问团队帮助合作社进行数字化转型。（完）

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