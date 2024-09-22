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越南政府总理范明政：北宁省必须深挖潜力、肯定自我、坚定目标、创造繁荣
该规划实现了到2030年使北宁省成为中央直辖市；是北部地区充满活力的经济和文化中心，年均GDP增速达8-9%，人年均GDP达到3.466亿越南盾（折合人民币99282元）等的目标
到2050年，北宁省经济规模跻身全国前列；成为亚洲乃至全球领先的高科技产业、研发和智能制造中心之一。打造绿色、智慧、现代化、宜居的高水平发展城市，充满北宁-京北文化特色；人们享有与亚洲地区发达国家同等的社会服务和生活质量。落实该决定，北宁省制定并批准了全省25个分区的规划。
会上，在政府总理范明政的见证下，北宁省领导向18个大型投资项目颁发了投资政策决定、投资许可证、谅解备忘录和原则协议，投资总额超过56亿美元。
其中包括投资总额达18亿美元的三星显示器有限公司生产屏幕和电子元件项目； 投资总额超过10亿美元的Amkor Techology Vietnam Co., Ltd 的半导体材料和设备制造、组装和测试工厂；投资额超过10亿美元的红鹤生态城区等。
会上，范明政总理、各部委、中央部门领导和北宁省领导按下按钮，动工兴建北宁省通往海阳省等金渠（Kênh Vàng）大桥投资项目，并出席桂武（Quế Võ）新区技术基础设施建设投资项目框架下的保障性住房项目开工仪式。
范明政总理建议北宁省党委、政府和人民抓紧制定、颁发和有效实施《规划》。依靠高新技术产业、创新、智能生产、服务业，最大限度地争取内部和外部资源，实现突破。
同时，北宁必须抓好三项重点任务以及已确定的6个战略突破口。特别是研究提出并试点实施一批新的具有突破性的具体机制政策；继续推动战略性基础设施投资发展，特别是交通基础设施、城市基础设施、医疗卫生、教育、社会和数字基础设施。
北宁省必须发展支柱产业、高科技产业，朝着绿色、数字、循环、可持续方向改造和升级工业园区，深度参与区域和全球价值链。同时，发展现代商业和电子商务基础设施和大型物流中心。
范明政建议企业向国家机关改革行政审批程序、改善营商投资环境、降低合规成本、优化投资提供咨询意见。（完）