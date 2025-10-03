越南政府总理范明政：决不让民众风餐露宿、饥寒交迫

10月3日中午，越南政府总理范明政在政府驻地主持政府常务会议，与各部委、行业及12个地方政府召开线上线下结合会议，商讨应对近期第10号台风、洪涝、龙卷风灾害后果及应对即将进入东海的第11号台风"麦德姆"（Matmo）的方案。



过去9月，连续四场台风影响越南。其中，第10号台风强度大、过境时间长，环流引发强降雨、山洪、泥石流及大面积内涝，多条河流水位超三级警戒，部分区域甚至突破历史洪峰。据农业与环境部统计，截至3日上午，第10号台风及洪涝、龙卷风已造成52人死亡、14人失踪；349间房屋倒塌；17.2104万间房屋受损、屋顶被掀；近8.9万公顷水稻和农作物被淹受损；逾2000头牲畜、51.9万只家禽死亡或被冲走；超过1.7万公顷水产养殖溃堤受损；逾5万公顷森林遭毁等。



10月2日，政府总理已决定从2025年中央预算中拨付2.524万亿越盾（折合人民币6.8亿元），支援15个省市保障民生，修复堤防、水利水库、防灾工程及关键基础设施，紧急安置受第10号台风及2025年初以来其他自然灾害影响的灾民。



范明政在会议上明确指出防灾救灾工作经验教训，要求严格落实越共中央总书记、书记处常务书记、政府总理的指导，快速稳定局势、安定民生，并按优先顺序聚焦以下紧迫任务：迅速落实民生保障措施；按习俗妥善安排遇难者后事；继续搜寻失踪人员；救治受伤群众；保障民众住所、粮食、食品及生活必需品；决不让民众陷入"风餐露宿、饥寒交迫"的困境。

针对当前350间房屋完全倒塌的现状，范明政呼吁各级党委、政府以高度责任感，相关主体积极介入，动员民众、社会、企业界秉持"有力出力、有物出物、有钱出钱"的精神，最迟于12月15日前完成灾民住房重建；10月内完成17.2万间受损房屋的修缮；10月15日前修复所有学校、卫生院，确保学生复课、民众就医。



范明政要求各部委、地方协同配合，重点修复电力、供水、通信等关键基础设施；全力支持受灾户恢复生产经营，特别是农业领域，确保民众早日恢复正常生活生产秩序，并号召民众、企业、政治社会团体继续团结互助、共克时艰。



财政部同相关地区立即落实对企业恢复生产经营的扶持政策与保险赔付；越南国家银行指导商业银行实施债务冻结、展期、持续放贷，推出信贷支持包协助企业和民众复工复产。



范明政提醒各部委、地方在制定规划和项目投资决策时需注重防灾减灾与气候变化适应，要求加强宣传提升民众防台风意识，同时紧急坚决部署应对即将进入东海的第11号台风的各项工作。（完）