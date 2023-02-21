越南政府总理范明政：公共投资既是发展的资源，也是发展的动力

2月21日上午，越南政府总理范明政主持召开有关督促推进2023年公共投资资金分配、到位工作和实施经济社会复苏发展计划、3个国家目标计划的全国视频会议，全国63个省市均设分会场。越南政府副总理黎明慨、陈红河共同主持会议。

资金到位进度缓慢的原因是机制和政策未能及时适当调整

与会代表认为，政府和政府总理一直密切指导公共投资资金到位工作。2022年，越南政府颁布了20多项决议、指示、通知，并举办了3场全国视频会议，成立了专门检查监督公共投资资金到位工作的6个总理工作组。与此同时，削减了5000个项目，以将资金集中用于大型和有意义的项目。去年，国家预算投资资金到位率达年计划的近93.5%，其中到位率达100%的有8个部门和30个地方。

关于经济社会恢复和发展计划，政府和政府总理颁布了17项实施细则，指导实施该计划的各项政策。截至2023年1月，80.8 万亿越盾的救助资金已发放到位。

关于3个国家目标计划，政府已出台69项实施细则和管理机制文件。截至2022年12月底，各地方的自筹资金到位率达约 92.9%。

范明政发表总结讲话时表示，公共投资资金到位缓慢的部分原因是相关体制、机制和政策未能按实际要求及时适当地调整；在项目实施过程中，由于原材料价格大幅上涨，多地面临原材料供应紧缺，导致企业成本增加；征地拆迁、补偿、安置工作进度缓慢，规划工作仍然存在不足；缺乏政治定力，不能彻底地解决项目中的困难和问题等。

关于经济社会恢复和发展计划的实施，政府总理表示，目前还存在部分困难和障碍，2%的利率补贴计划实施非常缓慢，仅达到0.2%；未能提出对2021年增收节支资金剩余的超过 2.8 万亿越盾的解决方案。此外，截至2023年1月30日，国家目标计划的资金到位率仅达计划的 57%。

公共投资既是发展的资源，也是发展的动力

关于今后一个时期的任务，政府总理再次强调，公共投资既是发展的资源，也是发展的动力，其有助于创造就业岗位，促进生产经营，克服内部限制和外部影响。因此，要继续加快公共投资资金到位，实施经济社会恢复和发展计划和3个国家目标计划。

范明政要求各级各部门必须深入贯彻落实国会和政府的各项决议，将公共投资资金的到位工作确定为2023年各级各部门最重要的政治任务。

政府总理指示副总理黎明慨直接指导经济社会恢复和发展计划的实施，要求财政部制定调动资源的计划，有适当的解决方案来及时满足社会政策银行的资源需求。

对于3个国家目标计划，政府总理指示副总理陈流光直接指导；有关部门和地方更正不适当的法律文件，改进思维方式、做事方式，制定有针对性、不分散、适合各地方具体条件的政策和项目。（完）