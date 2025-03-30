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越南政府总理范明政：全力疏通项目堵点 激活发展资源

3月30日上午，越南政府总理范明政在政府总部主持召开项目困难排查化解指导委员会会议，听取关于积压项目清理工作的总结讲评并部署解决方案。

据各部委和地方核查报告，全国目前约有1500个项目存在20类不同问题，涉及公共投资、预算外投资及PPP模式项目。

范明政总理强调，解决这些项目堵点具有重要意义，既能解决企业民众“急难愁盼”，又能释放巨大资源，创造就业，改善环境景观，落实越共中央总书记苏林关于反对浪费的指示要求。必须立即盘活现有资源，并明确相关集体和个人责任，防止消极腐败和资源浪费现象。

范明政要求各部委和地方主动提出法律未明确规定问题的解决方案，核心目标是解决长期积压项目困难，避免国家、民众和企业资源浪费，推动资源投入发展领域。

 

此举将为2025年经济增长8%及实现后续年份两位数增长提供支撑，同时激励干部敢于担当作为。

范明政强调："处理工作必须公开透明并设定期限，"坚持'属地管理、分级负责'和‘谁主管、谁负责’原则。

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越南政府总理范明政。图自越通社

范明政要求分类处理并明确权限；依法依规解决已有规定问题；针对特殊问题建立新机制；确保公开透明、公平公正；实行"六明确"责任制（责任人、任务、责任、进度、结果、权限）；边做边吸取经验；坚持稳中求进工作总基调，既不好高骛远，也不急功近利，全力抓见效。

 

对于征地拆迁问题，范明政要求基层政府限期解决，保障群众合法权益。

对于规划问题，要重点核查专项规划，确保专项规划与总体规划协调统一。

对于违规项目，坚持透明处理，既要追责又要保资产，维护企业民众正当权益。

范明政特别指出："经济问题应主要通过经济手段解决，刑事措施仅是最后选项，处理方法要体现人文关怀。"

 

范明政总理要求各部委和地方在2025年内全力完成积压项目清理工作，超越权限事项须及时上报。（完）

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越航开通北京大兴至胡志明市直达航线

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越通社驻华记者报道，3月30日，越南国家航空公司（一下简称越航）在北京大兴机场举行北京至胡志明市直达航线首航庆典仪式。越南社会主义共和国驻华大使范清平、越南航空中国区总经理张陈玉雄出席活动。
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