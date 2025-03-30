越南政府总理范明政：全力疏通项目堵点 激活发展资源

据各部委和地方核查报告，全国目前约有1500个项目存在20类不同问题，涉及公共投资、预算外投资及PPP模式项目。

范明政总理强调，解决这些项目堵点具有重要意义，既能解决企业民众“急难愁盼”，又能释放巨大资源，创造就业，改善环境景观，落实越共中央总书记苏林关于反对浪费的指示要求。必须立即盘活现有资源，并明确相关集体和个人责任，防止消极腐败和资源浪费现象。

范明政要求各部委和地方主动提出法律未明确规定问题的解决方案，核心目标是解决长期积压项目困难，避免国家、民众和企业资源浪费，推动资源投入发展领域。

此举将为2025年经济增长8%及实现后续年份两位数增长提供支撑，同时激励干部敢于担当作为。

范明政强调："处理工作必须公开透明并设定期限，"坚持'属地管理、分级负责'和‘谁主管、谁负责’原则。

越南政府总理范明政。图自越通社

范明政要求分类处理并明确权限；依法依规解决已有规定问题；针对特殊问题建立新机制；确保公开透明、公平公正；实行"六明确"责任制（责任人、任务、责任、进度、结果、权限）；边做边吸取经验；坚持稳中求进工作总基调，既不好高骛远，也不急功近利，全力抓见效。

对于征地拆迁问题，范明政要求基层政府限期解决，保障群众合法权益。

对于规划问题，要重点核查专项规划，确保专项规划与总体规划协调统一。

对于违规项目，坚持透明处理，既要追责又要保资产，维护企业民众正当权益。

范明政特别指出："经济问题应主要通过经济手段解决，刑事措施仅是最后选项，处理方法要体现人文关怀。"

范明政总理要求各部委和地方在2025年内全力完成积压项目清理工作，超越权限事项须及时上报。（完）