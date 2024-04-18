越南政府总理范明政视察富寿市公安指挥信息中心 考察富寿文化艺术馆建设情况

4月18日上午，越南政府总理范明政在出席雄王祭祖上香仪式后参观了富寿省公安指挥信息中心并与省公安领导举行工作会谈；亲自前往富寿文化艺术馆施工现场进行实地考察。

范明政在富寿省公安指挥信息中心与该省公安厅就第06号方案落实情况及其任务执行情况举行了工作会谈。

范明政强调了加强数字化转型，建设数字社会、数字政府、数字公民等的要求，并高度评价富寿省公安厅在实施关于《发展人口数据库、身份标识和电子认证应用程序服务于国家数字化转型方案（2022-2025年阶段，远期展望至2030年）》的第06号方案）所付出的努力及其取得的成果。

范明政同时要求富寿省公安继续全面、同步、有效地贯彻落实党和国家关于公安工作的主张、路线、政策和法律；严格服从公安部部长的直接指挥和管理。

范明政明确表示，富寿省公安要以更大的决心、更大的力度，全面、有重点、有针对性地落实好第06号方案，确保步骤和方法适当、扎实、有效。因此，要明确方案实施中最重要的任务，既满足眼前要求，又要着眼长远；致力于人民幸福安宁生活，以人民为中心和主体。

与此同时，范明政要求富寿省公安继续做好维护治安秩序的任务，尤其是确保雄王节期间的安全秩序；不断改进领导方式、指导方式、实施方式和活动方式；提高警惕，凡事不能放肆和疏忽等。

*考察富寿省文化艺术馆建设情况时，范明政对富寿省委、省政府和人民重视投入基础设施同步建设与发展和文明现代化城市建设给予高度评价。

其中，在越池市雄王广场建设的富寿省文化艺术馆项目打造了建筑亮点，为文艺表演和社区活动提供举办场地，服务当地居民和游客文化艺术和旅游参观的需求。

富寿省文化艺术馆占地面积1.78万多平方米，可容纳1000个座位。该项目总投资近4000亿越盾。该项目于2022年4月动工兴建，预计将在2024年内竣工。（完）