越南政府总理范明政抵达中国天津开始出席上海合作组织峰会之旅

越通社特派记者报道，当地时间8月31日00时（河内时间3月30日23时），越南政府总理范明政和越南代表团的专机已抵达中国天津市滨海国际机场，开始出席上海合作组织峰会并在中国开展活动之旅。



中国交通运输部部长刘伟；天津市人大常委会主任喻云林；越南驻华大使范清平；越南驻华大使馆干部、工作人员和旅居中国越南侨胞代表等到机场迎接越南政府总理范明政一行。



范明政作为东道国的嘉宾出席SCO峰会，体现了SCO成员国高度重视越南的作用与地位，愿倾听越南在地区和全球安全、政治与发展等问题上的观点和声音。



在出席SCO峰会期间，范明政将会见中国党政领导人以及有关部委、企业代表，进一步深化越中全面战略合作伙伴关系和具有战略意义的越中命运共同体，特别是推动经济—贸易—投资等务实合作以及战略性基础设施发展重大项目。

值此两国建交75周年暨“2025年越中人文交流年”之际，范明政总理将同中方高层领导进行会面交流，旨在有效展开双方已达成的高层共识，尤其是两国总书记互访期间达成的共识。



按计划，政府总理范明政还将同中国领导人、各部委以及企业代表进行会晤，旨在推动越中务实合作，特别是在战略基础设施、贸易、投资、科技、教育培训、绿色转型、数字转型、安全、文化、旅游等战略性领域的合作。（完）