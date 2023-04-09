越南政府总理范明政在奠边省进行调研考察

4月9日上午，越南政府总理范明政率政府代表团与奠边省委常委就2022年和2023年前3月经济社会发展情况；2023年及后续几年经济社会发展方向和任务进行了工作会谈。

范明政对奠边省委、政府、和该省军民所付出的努力和所取得的的成就，特别是部分指标任务高于全国平均水平给予了表扬。

范明政指出，奠边是与奠边府大捷——越南民族独立斗争史上的辉煌高峰之一相关的革命圣地。该省具有非常重要的战略地位，与老挝和中国两国接壤；该省在农业、工业、服务业、旅游业等领域的发展潜力巨大。与此同时，该省人口相对较少，自然面积广阔，矿产资源丰富，土地相对肥沃等。

但是，范明政指出，奠边还没有将这种明显的潜力、突出的机会和竞争优势转化成可量化的效果。 奠边省经济规模还小，经济结构重组结果不明显；财政预算收入仍然不多；土地管理和矿产管理仍然不足；政治安全、民族宗教问题、自由移民、非法出入境、毒品犯罪等问题仍存在潜在复杂因素。

范明政强调，由于政策、基础设施等方面的诸多瓶颈，奠边一直未能充分开发历史的宝藏——奠边府战场以及未能利用可再生能源发展潜力，民族文化特色未能持续发展，此外，未能有效促进在与老挝和中国的边境贸易发展等。

关于奠边省今后一个时期的发展方向，范明政总理要求各部委、行业陪伴奠边省推动经济社会取得突破性进展，实现快速可持续发展，切实有效扶贫济困，充分挖掘各民族文化特色，发展成为国际大品牌。

与此同时，范明政要求奠边省继续专注于旅游发展，使其成为拳头经济产业，其中打造与该省风土人情息息相关的优质、独特旅游产品，注重开展生态旅游、体验旅游等模式。

范明政还要求奠边省维护国防安全，保障政治安全和社会治安秩序。

在奠边省调研指导工作期间，4月8日，越南政府总理范明政和政府工作代表团视察调研奠边机场扩建项目进展情况、奠边府市以东地区新城区规划用地选址、奠边省综合医院药物和医疗设备保供情况，并走访奠边省寄宿制民族高中学校和向该省特困儿童发放助学金。

在奠边机场进行视察时，范明政表示，奠边机场是奠边省重点项目，对该省经济社会发展具有重要意义。因此，投资商必须同省政府配合，掌握工作进展，抓紧解决项目施工进程中遇到的困难，努力提前一个月完成建设任务，确保项目质量，劳动安全，同时切实做好居民安置工作。

奠边机场扩建项目于2021年获得投资许可，一期工程完工后，年旅客吞吐量将从50万人次提升至100万人次。项目投资总额超过1.4万亿越盾，预计2023年12月投入运营。

在对奠边府市以东地区新城区规划用地选址进行实地视察时，范明政要求奠边省优先投资于交通互联互通，开辟新的发展空间，创造就业机会，吸引人们前来工作生活。

在对奠边省综合医院进行突击检查时，范明政总理花了很多时间倾听医生、护士和患者家属对药品和医疗用品保供工作的意见。

范明政建议医院强化责任意识，坚持为民服务，全力做好药品和医疗用品保供工作，不断提高专业素质水平，加大信息技术的应用力度，特别是与中央医院进行的远程会诊。同时促进医院基础设施改造升级，更好地满足人民群众就医需求。

在对奠边省寄宿制民族高中学校开展调研时，范明政亲切慰问了学生们的生活和学习情况，视察学校教室、寄宿区、生活区等基础设施，深入了解少数民族学生的教育政策落实情况。

范明政表示，党和国家非常重视山区、特困地区、少数民族地区、边境岛屿地区的教育培训工作。希望全校师生刻苦训练，发扬团结友爱、互帮互助精神，维护民族文化，为祖国争光。

值此机会，范明政向奠边省寄宿制民族学校品学兼优的100名困难学生发放份慰问品和助学金。

当天在奠边省文化馆，范明政向家境特殊困难的300名儿童赠送助学金，同时见证了奠边省“承载梦想单车”基金会向困难儿童赠送200辆单车的交接仪式。

范明政表示，党和国家出台了诸多有关保护关爱和教育儿童的政策。这些政策不断完善，并受到各级、各部门、地方和社会团体组织的广泛参与，儿童事业取得了诸多新成就。

范明政同时指出儿童事业发展面临的困难和挑战，建议每个家庭、学校、各部门和地方提高责任意识，确保儿童在安全环境中全面发展。

此前，政府总理一行前往奠边府战场烈士纪念堂，双向缅怀英雄烈士们；在A1烈士陵园上香缅怀英雄烈士并参观奠边府大捷博物馆。（完）