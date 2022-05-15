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越南政府总理范明政在哈佛大学出席政策座谈会
阮志勇强调，越南意识到，快速和可持续发展必须建立在新动力的基础上。除了制度和基础设施之外，还必须增加补充三个突破口即科技、创新和越南人民的文化价值观的两个新动力。
达皮斯(David Dapice)教授认为，加入国际贸易协定是越南的巨大成功，并认为越南应大力开发本土原材料，从而实现出口资源多样化。
达皮斯教授评价称，今年越南对美国的贸易顺差有望达到1000亿美元。 他说，越南需要大力吸引外国直接投资（FDI）、促进对外贸易、培训和教育合作，从而在东盟中创造竞争优势。 与此同时，越南经济必须保持开放，吸引更多人才，为投资者创造有利条件。 越南的特点是偏远地区的省份多，基础设施存在许多短板，难以吸引外资，因此，达皮斯教授建议越南试点使用房地产税，让各地在不使用国家预算的情况下使用房产税收进行基础设施投资。
另一方面，越南国家银行行长阮氏红承认，经济一体化给越南带来了许多机遇，但越南也面临着不少挑战。银行应加强预测分析，制定同步务实的政策；坚决不利用货币在贸易中创造竞争优势。
阮氏红表示，凭借上述政策，多年来，越南的通胀控制结果令人印象深刻，而且越南保持了相当高的增长率。外汇市场稳定，是越南提升信用评级地位的一大亮点。
越南政府总理范明政走访哈佛大学。图自越通社
同时，医学教授大卫戈兰（David Golan）高度评价越南的新冠肺炎疫情防空方案，包括疫情爆发初期采取限制出行措施、追踪等。
哈佛医学院为越南赞助 70万 美元为 5800 名学生提供知识培训，然后派遣其前往疫区，帮助越南在面临威胁的情况下拥有强大而有弹性的卫生系统，将投资于从知识获取到实践的过渡。颁发与世界培训框架相关的培训证书。戈兰教授还建议越南设立生物医学研究中心，助力进行技术转让和建设战略性生物医学。
在研讨会上，范明政总理回答了哈佛大学专家和学生的多项提问。范明政总理强调，创新是越南的一贯立场。他说，要构建创新的生态系统，让每个人都参与到创新中来。同时，要有国际合作的支持，方能创建一个创新生态系统。关于数字经济开发问题，范明政总理表示，网络安全是一个全球性问题，而不仅仅是越南的问题，越南正在开展国际合作，通过处理实践中遇到的问题提高自身能力。范明政总理重申，国际专家可以参与支持改进与网络安全相关的体制机制和技术问题，特别是人员培训问题。
在活动中，哈佛肯尼迪学院宣布与 Sovico Corporation 合作建立和赞助越南气候政策倡议。 该项目将侧重于研究和培养越南各城市应对气