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越南政府总理范明政和国会主席陈青敏主持国会党组检查结果草案通报会
在会议上作总结时，范明政总理高度评价国会党组与检查团的紧密配合。他强调此次检查涵盖四项重要内容，有助于统一思想、凝聚共识，确保越共中央各项决策、指示、决议得到有效实施并落地见效。
范明政总理表扬国会党组在推动政治体制改革、优化机构编制、筹备各级党代会迎接越共十四大、促进科技创新和数字化转型等方面的主动性与灵活性，同时强调2025年经济社会增长目标须达8%以上。
面对当前困难和挑战，范明政总理要求国会党组继续与政府党委、政府紧密合作，秉持“更高效、更坚定、更努力”的精神，推动落实第18号决议、第35号指示、第57号决议、第123号结论等重大方针，并广泛听取实际反馈，以做出及时调整。
范明政总理提议国会党组完善检查报告，提交政治局、书记处审议，为修改宪法做好准备，并加强最高监督，确保越共中央各项政策得以有效执行。
代表国会党组发言时，国会主席陈青敏表示，国会党组将与检查团密切合作，确保报告内容实事求是，并进一步加强与政府党委、政府的协调，疏解困难和瓶颈，推动国家发展，落实越共中央、政治局、书记处，特别是总书记苏林的指示。（完）