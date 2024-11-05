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越南政府总理范明政启程赴华出席GMS、 ACMECS 和 CLMV等会议

应中华人民共和国国务院总理李强邀请，越南社会主义共和国政府总理范明政11月5日上午率越南高级代表团出席从2024 年 11 月 5 日至 8 日在中国举行的大湄公河次区域经济合作第八次领导人会议（GMS）、第十届伊洛瓦底江-湄南河-湄公河经济合作战略框架峰会（ACMECS）、第十一届柬-老-缅-越领导人峰会（CLMV）并在中国开展各项活动。

陪同范明政总理访问的有：农业与农村发展部部长黎明欢、科学技术部部长黄成达；越南政府监察总署总监察长段洪峰；民族委员会主任侯阿令；莱州省委书记江袍美、奠边省省委书记陈红明；高平省委书记陈红明；越南之声广播电台台长杜进士；国防部副部长黄春战上将；公安部副部长黎文线中将；政府办公厅副主任阮士侠；越南驻华大使范星梅；越南驻中国昆明总领事黄明山。

这是自2018年以来首次以线下方式举行的大湄公河次区域领导人会议（GMS，三年一次）、ACMECS和CLMV（两年一次）等合作机制的高级别活动。越南始终重视湄公河次区域的合作机制，将GMS和ACMECS视为具有战略意义的机制；视CLMV为增加国际社会对湄公河次区域发展的支持和关注的机制。

在这些机制中，越南积极主动参与，展现出其对地区共同利益作出贡献的责任，同时提高次区域合作的效率，有效争取外部资源支持国家发展。

范明政总理此次出访是在越中睦邻友好、全面战略合作伙伴关系和具有战略意义的越中命运共同体日益深入全面可持续发展的背景下进行的。近期，两国高层互访频繁，亮点纷呈。

越中两国在经济、贸易和投资合作方面取得了实质性进展，2023年双边贸易额达1719亿美元。中国保持越南最大的贸易伙伴和第二大出口市场的地位，越南是中国在东盟的最大贸易伙伴和全球第五大贸易伙伴。

越南政府总理范明政此次出访传递出越南一想重视并为促进GMS、ACMECS、CLMV等机制的发展，以及推动湄公河次区域合作在新发展阶段中取得新突破等的信息。同时，进一步巩固和推动越中睦邻友好、全面战略合作伙伴关系和具有战略意义的越中命运共同体日益深入、全面和可持续发展。（完）

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越南政府总理范明政抵达昆明，开始赴华出席GMS、 ACMECS 和 CLMV之行

越南政府总理范明政抵达昆明，开始赴华出席GMS、 ACMECS 和 CLMV之行

越通社特派记者报道，11月5日上午9时05分（当地时间），越南政府总理范明政和越南高级代表团乘坐专机抵达中国云南省昆明市长水国际机场，开始应中华人民共和国国务院总理李强邀请赴华出席从2024 年 11 月 5 日至 8 日在中国举行的大湄公河次区域经济合作第八次领导人会议（GMS 8）、第十届伊洛瓦底江-湄南河-湄公河经济合作战略框架峰会（ACMECS 10）、第十一届柬-老-缅-越领导人峰会（CLMV 11）并在中国开展各项活动。
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