越南政府总理范明政启程赴华出席GMS、 ACMECS 和 CLMV等会议

陪同范明政总理访问的有：农业与农村发展部部长黎明欢、科学技术部部长黄成达；越南政府监察总署总监察长段洪峰；民族委员会主任侯阿令；莱州省委书记江袍美、奠边省省委书记陈红明；高平省委书记陈红明；越南之声广播电台台长杜进士；国防部副部长黄春战上将；公安部副部长黎文线中将；政府办公厅副主任阮士侠；越南驻华大使范星梅；越南驻中国昆明总领事黄明山。

这是自2018年以来首次以线下方式举行的大湄公河次区域领导人会议（GMS，三年一次）、ACMECS和CLMV（两年一次）等合作机制的高级别活动。越南始终重视湄公河次区域的合作机制，将GMS和ACMECS视为具有战略意义的机制；视CLMV为增加国际社会对湄公河次区域发展的支持和关注的机制。

在这些机制中，越南积极主动参与，展现出其对地区共同利益作出贡献的责任，同时提高次区域合作的效率，有效争取外部资源支持国家发展。

范明政总理此次出访是在越中睦邻友好、全面战略合作伙伴关系和具有战略意义的越中命运共同体日益深入全面可持续发展的背景下进行的。近期，两国高层互访频繁，亮点纷呈。

越中两国在经济、贸易和投资合作方面取得了实质性进展，2023年双边贸易额达1719亿美元。中国保持越南最大的贸易伙伴和第二大出口市场的地位，越南是中国在东盟的最大贸易伙伴和全球第五大贸易伙伴。

越南政府总理范明政此次出访传递出越南一想重视并为促进GMS、ACMECS、CLMV等机制的发展，以及推动湄公河次区域合作在新发展阶段中取得新突破等的信息。同时，进一步巩固和推动越中睦邻友好、全面战略合作伙伴关系和具有战略意义的越中命运共同体日益深入、全面和可持续发展。（完）